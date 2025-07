'TÁ ROLANDO?'

Virgínia para de seguir Bella Campos após troca de ‘follows’ e vídeo com música de Zé Felipe

Internautas levantam rumores de affair entre Zé Felipe e a atriz, e atitude de Virgínia Fonseca movimenta a web

A movimentação nas redes sociais de Zé Felipe, Bella Campos e Virgínia Fonseca chamou atenção dos fãs neste domingo (13). Após o cantor e a atriz começarem a se seguir no Instagram, a influenciadora, ex-mulher do sertanejo, deixou de seguir Bella, o que gerou especulações e comentários entre internautas. >

O burburinho aumentou quando Bella Campos compartilhou um vídeo nos stories durante um passeio de barco, usando como trilha sonora a música “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, interpretada por Zé Felipe. Nas imagens, a atriz aparece recebendo uma drenagem linfática em alto-mar, com a canção ao fundo, o que foi interpretado por muitos como uma possível indireta.>

Zé Felipe anunciou o fim do casamento com Virgínia no final de maio. Os dois estavam juntos desde 2020 e têm três filhos. Desde a separação, o cantor segue solteiro publicamente. Procurados, nem ele, nem Bella se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.>