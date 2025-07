TENDÊNCIAS

Entenda o que é e como funciona a demissão em comum acordo

Especialista explica como colaborador e empresa podem encerrar o contrato de forma consensual e quais os direitos envolvidos

Demissão voluntária, aversão dos jovens à CLT, profissionais que estão preferindo se demitir a deixar o home office. Muita coisa relacionada ao mundo do trabalho tem viralizado nas redes sociais diante do estado constante de análise das suas experiências no trabalho, relações com seu chefe e sua vida pessoal. >

E se o caminho for uma demissão em comum acordo? No vídeo, o especialista em Direito do Trabalho e sócio do Oliveira e Rodrigues Associados Advogados, Diogo Oliveira (@diogoauoli), responde algumas perguntas sobre a modalidade em que a empresa e o colaborador definem, em consenso, o fim do contrato de trabalho.>