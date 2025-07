BIZARRO

Influencer é detonada por transformar quarto da filha em depósito e colocar menina para dormir na varanda

Caso viralizou no TikTok e gerou alerta sobre segurança infantil e direitos da criança

Uma influenciadora digital causou polêmica nas redes sociais após divulgar, em um vídeo no TikTok, que transformou o quarto da filha de 9 anos em um escritório para o e-commerce da família e passou a fazer a menina dormir na varanda do apartamento onde vivem.>

A justificativa da mãe, Gabriela Lins, que mora com o marido em um imóvel de dois quartos, foi de que o quarto maior era necessário para instalar a estrutura da loja virtual. O casal então ficou com o quarto menor e adaptou a varanda para ser o novo espaço da filha.>

Além disso, muitos apontaram riscos à segurança e ao bem-estar da criança, incluindo o fato de que a varanda está ao lado de uma condensadora de ar-condicionado, o que pode comprometer a saúde. Também chamou atenção a ausência de itens básicos de proteção, como telas nas janelas, recomendação mínima segundo as diretrizes do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente).>