TENSÃO NO PALCO

Ex-vocalista da banda Magníficos é derrubada por fã durante show na Paraíba

Cantora foi surpreendida por invasão no palco durante apresentação de forró em São Bento

Walkyria, conhecida nacionalmente por sua passagem na banda Magníficos, interagia com o público entre uma música e outra quando o invasor, vestindo camisa amarela, ultrapassou a segurança e subiu ao palco. Sem pedir permissão, ele envolveu a cantora em um abraço apertado e chegou a beijá-la no pescoço, deixando-a visivelmente desconfortável.>

Tentando manter a postura, a artista permaneceu calma até que os seguranças conseguiram alcançá-los. No entanto, ao tentarem afastar o homem, ele resistiu e acabou puxando Walkyria com força, fazendo com que ela caísse no chão diante do público.>