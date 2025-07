EMOCIONANTE

Alunos surpreendem porteiro com convite para ser padrinho de formatura: 'Tenho vocês como filhos'

Vídeo da homenagem feita por estudantes do 3º ano viralizou e já soma mais de 400 mil visualizações

Um momento de carinho e reconhecimento comoveu a internet nos últimos dias. Alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Missionário Mário Way, localizada em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, prepararam uma surpresa inesquecível para o porteiro da escola, Sérgio Santiago, de 61 anos: o convidaram para ser padrinho da turma na formatura. >