NOVELA

Vale Tudo: Fátima faz gravação escondida e manipula Afonso em cena tensa

Vilã grava agressão escondida e convence o marido a agir

Fernanda Varela

Publicado em 10 de julho de 2025 às 19:00

Fátima e Afonso, em Vale Tudo Crédito: Reprodução

O remake de Vale Tudo exibirá nesta semana o grande embate entre Fátima (Bella Campos) e Solange (Alice Wegmann). A rivalidade entre as duas atingirá seu ápice no dia do casamento da vilã com Afonso Roitman (Humberto Carrão), quando Solange invadirá o quarto da noiva para tirar satisfações.>

Casamento de Maria de Fátima e Afonso Roitman 1 de 17

A cena começa com Solange confrontando Fátima pouco antes da cerimônia. “O que você está fazendo aqui?”, reage a personagem de Bella Campos. A editora da Tomorrow rebate com ironia: “Ah, eu vim te prestigiar... Se você tivesse pedido a minha ajuda, eu teria escolhido um vestido de noiva ainda mais romântico”, alfineta.>

Solange ainda tenta alertar o noivo: “Fátima, o Afonso pode estar iludido agora, mas ele não é idiota. Alguma hora ele vai ver quem você é de verdade. A gente pode enganar todo o mundo por um certo tempo, mas não pode enganar todo o mundo por todo o tempo. Essa máxima nunca falhou. E vai funcionar no seu caso também.”>

A resposta de Fátima é agressiva: “Aceita que dói menos, Solange... Eu e o Afonso somos praticamente almas gêmeas. Você tem que ver como a gente tá feliz junto... Como ele me beija, como ele diz que me ama. Na boa, me deixa ser feliz e vai lá bater seu pontinho de operária padrão vai!”>

O confronto termina em violência. Furiosa, Solange parte para cima e dá um tapa no rosto da rival, que cai no chão com a boca sangrando. O que ela não sabe é que Fátima estava gravando tudo com o celular.>

Na sequência, a vilã vai atrás de Afonso, ainda machucada, e mostra o vídeo do momento da agressão. “Ela me bateu, Afonso... Eu vim trocar de roupa, estava aqui fazendo um vídeo pra você, quando ela entrou e começou a me agredir”, mente.>

Convencido de que a esposa foi vítima, Afonso ordena que a ex seja expulsa da festa. “Eu só não chamei a polícia porque a Fátima não deixou”, avisa o herdeiro da TCA.>