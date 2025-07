GAFE NAS REDES

Marido de Sasha Meneghel mostra bunda e apaga logo em seguida

João Lucas cometeu um erro ao exibir costas queimadas de sol durante viagem com esposa em Fernando de Noronha

Marido de Sasha Meneghel, o cantor João Lucas movimentou as redes sociais nesta semana ao publicar uma foto mostrando um pouco mais do queria. Durante viagem com a esposa por Fernando de Noronha, João compartilhou imagens mostrando que não aplicou corretamente o protetor solar e acabou ficando com o corpo queimado de sol.>