SEGURANÇA

Seis são mortos e um tiroteio é registrado em três localidades do Sul da Bahia no mesmo dia

Cinco suspeitos foram mortos em Ibirapitanga; um corpo foi encontrado no distrito de Caraíva; e uma disputa entre facções ocorreu em Itaporanga

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de julho de 2025 às 20:04

Cinco suspeitos foram mortos em Ibirapitanga e uma disputa entre facções ocorreu em Itaporanga Crédito: Reprodução

Seis pessoas foram mortas e um tiroteio foi registrado em três localidades do Sul da Bahia no mesmo dia. Na primeira ocorrência, cinco integrantes de organização criminosa foram mortos por equipes das Polícias Militar e Civil na madrugada desta quinta-feira (10), no município de Ibirapitanga, no Baixo Sul. Em Porto Seguro, no Extremo Sul, um corpo foi encontrado no distrito de Caraíva e uma troca de tiros entre facções rivais foi gravada e ganhou repercussão nas redes sociais.>

A ação policial que terminou com os cinco mortos em Ibirapitanga aconteceu durante a quarta fase da ‘Operação Ibira’. Segundo a Polícia Militar, dois dos homens são apontados como responsáveis por homicídios na cidade e região. Eles estavam escondidos em um imóvel no bairro Cigano quando as equipes da Polícia Civil, da 61ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ubaitaba) e das Rondas Especiais (Rondesp) Sul foram cumprir mandados. As informações oficiais da PM afirmam que houve uma troca de tiros, ocasião em que os homens foram atingidos. >

“Eles tentaram atirar nas nossas guarnições e, por isso, tivemos que revidar. Dois deles conseguiram fugir e os outros cinco foram feridos, socorridos para o Hospital Municipal, mas não resistiram”, detalhou o comandante da 61ª CIPM, major Kleiton Carvalho.>

Foram apreendidos três revolveres calibre 38, uma pistola de fabricação turca de numeração 9 milímetros, munições, drogas, rádio comunicador e seletor de rajada. Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia Territorial (DT) de Ibirapitanga.>

Segundo o titular da delegacia, o trabalho de levantamento das informações já está sendo realizado há pelo menos uma semana. "Confirmamos que alguns deles vieram de Itacaré e amedrontavam a população ostentando armas e drogas. Seguiremos focados para localizar os outros integrantes da organização criminosa e leva-los à Justiça", destacou o delegado Rodrigo Fernando.>

Insegurança no sul da Bahia

Ainda na região sul do estado, em Porto Seguro, um corpo foi encontrado no distrito de Caraíva. Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados, na manhã desta quinta-feira, para averiguar a informação de uma pessoa encontrada sem vida. >

Os militares acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de perícia e remoção do corpo. Segundo a PM, as circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil, que foi procurada pelo CORREIO, mas informou que não localizou o registro. >