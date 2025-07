ARRAIYÊ

De graça: Ilê Aiyê faz tradicional arraiá no Pelourinho nesta sexta-feira (11)

O trio de forró Neto de Procópio e o grupo de samba junino Samba da Ladeira do Curuzu serão os convidados

Tharsila Prates

Publicado em 10 de julho de 2025 às 22:26

Ilê Aiyê faz arraiá nesta sexta (11), no Pelourinho Crédito: Divulgação

O Ilê Aiyê realizará mais uma edição do seu tradicional arraiá junino nesta sexta-feira (11), a partir das 19h, com entrada gratuita. O Arraiyê do Ilê 2025 será no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho.>

A anfitriã Band’Aiyê comanda a festa levando ao público muita dança, percussão e os grandes sucessos do bloco afro mais antigo do Brasil. Ao lado de convidados especiais, como o trio de forró Neto de Procópio e o grupo de samba junino Samba da Ladeira do Curuzu, a banda lidera uma celebração marcada pela fusão de ritmos que expressa a diversidade cultural do povo baiano.>

No palco, não vão faltar samba afro, samba duro, samba junino e o autêntico forró pé de serra, garantindo uma noite para dançar, cantar e esticar mais um pouquinho o clima de São João.>

Cantor, compositor e sanfoneiro com mais de 25 anos de carreira, Neto de Procópio e seu trio, formado por sanfona, zabumba e triângulo, promete animar o público com o autêntico forró pé de serra num repertório que homenageia grandes mestres da música nordestina, mesclando clássicos consagrados e composições autorais. >

Já o grupo Samba da Ladeira do Curuzu embala o público com a vibração do autêntico samba junino, manifestação cultural afro-brasileira tradicional de Salvador que mistura a cadência do samba com a alegria das festas de São João, no ritmo contagiante do samba duro, reforçando a força e a identidade da cultura negra nas celebrações juninas.>

Arraiá do Ilê no Pelourinho será gratuito Crédito: Divulgação

O Arraiyê do Ilê é um verdadeiro ato de celebração da identidade negra, da memória coletiva e da resistência cultural. “É a reverência da cultura nordestina e do São João, uma festa que mobiliza profundamente o povo baiano e fortalece seus vínculos históricos e culturais”, destaca o presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos Vovô.>