VIOLÊNCIA

'Ele foi carregado como bicho', diz irmão de um dos jovens mortos por policiais em Camaçari

MP vai investigar ação policial que deixou dois rapazes mortos na noite da última terça-feira (8)

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) anunciou que instaurou procedimento para acompanhar as investigações sobre a morte dos dois jovens, Gilson Jardas de Jesus Santos, 18 anos, e Luan Henrique Rocha de Souza, de 20 , após intervenção policial no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caso ocorreu na noite da última terça-feira (8). A Polícia Militar alega que os rapazes abriram fogo contra a equipe da 59ª Companhia Independente (CIPM/Abrantes); a família contesta a versão . >

"Meu irmão foi carregado como um bicho. Nem um animal quando morre a gente carrega de qualquer forma, a gente tem o maior cuidado porque sabemos que é uma vida e o meu irmão foi carregado da pior forma possível, sendo arrastado", lamentou o irmão de Luan. Em entrevista ao CORREIO, ele contou que as duas vítimas foram abordadas enquanto estavam na frente da casa da família de Gilson, no Canto dos Pássaros, na região da Estrada da Cetrel. Os jovens estavam sentados quando a viatura passou e pouco depois retornou até eles e os abordou. >

"Só sabemos que depois eles [os policiais] colocaram os meninos para dentro de casa e poucos segundos houve dois disparos. A namorada do Gilson e a vizinha do lado escutaram dois disparos", disse. Quando os pais de Gilson chegaram ao local, eles estavam sendo colocados dentro da viatura, como mostra um registro feito pela família, em que a mãe do rapaz confronta os policiais. "Vocês atiraram no meu filho, ele não tá armado não. Me dê a arma, quero ver a arma", questiona a mulher, enquanto outras pessoas gritam ao fundo.>