VIOLÊNCIA

Dois jovens são mortos a tiros após confronto com a PM em Camaçari; família contesta versão

Corporação diz que foi recebida a tiros por dupla na terça-feira (8)

Dois jovens foram mortos a tiros na localidade do Canto dos Pássaros, na Estrada do Cetrel, em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador, na terça-feira (8). Segundo a Polícia Militar, Gilson Jardas de Jesus Santos, de 18 anos, e Luan Henrique Rocha de Souza, de 20, entraram em confronto com policiais militares e foram feridos durante o confronto. A família deles, no entanto, nega a versão da corporação. >