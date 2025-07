CRIME

Mototaxista encontrado morto nu desapareceu após tribunal do crime julgá-lo como 'informante'

Renato Yuri da Silva Barbosa, 29 anos, sumiu depois da sair para trabalhar

Mototaxista foi encontrado na Estrada do Matadouro Crédito: Reprodução

O mototaxista Renato Yuri Silva Barbosa, de 29 anos, encontrado morto nu com as mãos amarradas em Cajazeiras VI, foi mais uma vítima do tribunal do crime em Salvador. Apesar de não ter qualquer relação com o crime, Renato, que também atuava como barbeiro, teria virado alvo de uma facção depois de um traficante ser preso e uma grande quantidade de drogas ser apreendidas em Cajazeiras VI. De acordo com fonte policial, criminosos suspeitaram que a vítima seria ‘informante’ da polícia. >

“O cara estava amarrado, foi torturado e morto em um crime característico de facção pela brutalidade. Desde sexta-feira que ele tinha sido pego, inclusive a moto dele também sumiu. A principal informação até o momento é que, no fim do mês passado, um traficante conhecido como Beethoven teria sido preso com drogas em Cajazeiras VI. Por algum motivo, acharam que ele tinha entregado e mandaram matar”, diz a fonte, sem se identificar.>

Não há qualquer informação que indique relação de Renato com a ação que terminou na prisão do traficante. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), informou que, na noite de 30 de junho, cinco dias antes do mototaxista sumir, um homem foi preso por tráfico na Rua Encontro da Natureza. Com ele, policiais encontraram 74 pinos de cocaína, 258 porções de maconha e R$ 4.447,00. >

A fonte ouvida pela reportagem comenta que a ação de ‘caça às bruxas’ é comum dentro de grupos criminosos. “Quando alguém cai assim, eles sempre procuram uma pessoa para culpar. É um olheiro que não avisou e, no caso de moradores, enxergam até o que não existe. No local, muitas pessoas falaram bem desse mototaxista, não tinha quem reclamasse, mas ainda assim foi morto”, completa. >