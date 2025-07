CRIME

'Vou postar vídeo deles transando': veja ameaças enviadas por blogueira investigada pela polícia

Theila Sabrina chegou a cobrar R$ 10 mil em prática de extorsão

A delegada não revelou qual a relação da influenciadora com as vítimas ou como ela teve acesso aos vídeos, mas explicou que, além do mandado de busca e apreensão, a a polícia pediu a prisão da blogueira, o que foi negado. "Foi cumprido na última sexta-feira, essa busca e apreensão, que já poderia ter sido cumprido antes, mas a Polícia Civil respeitou o cronograma de shows da autora, a qual estava em turnê pelo estado", completou Klaudine.>

Theila Sabrina é ex-assistente de palco, dançarina e influenciadora digital com cerca de 200 mil seguidores. Natural de Minas Gerais, ela mora em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, e recebeu o Título de Cidadã Feirense no ano passado. No Instagram, Theila Sabrina disse que está “à disposição das autoridades competentes e colabora de forma transparente com a investigação em curso, com total confiança na apuração justa e imparcial dos fatos por parte do Poder Judiciário”.>