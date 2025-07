PET DE LUXO

Influenciadora abre vaga para dogsitter com salário de R$ 2,5 mil mas exigências chamam atenção

A influencer Wanessa Moura surpreendeu ao anunciar uma vaga com exigências detalhadas e rotina digna de celebridade pet

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de julho de 2025 às 12:02

Wanessa Moura abriu vaga de 'dogsitter' com salário de R$ 2,5 mil Crédito: Reprodução/

A influenciadora digital Wanessa Moura virou assunto nas redes ao anunciar, em tom sério, uma vaga para cuidadora exclusiva de seu cachorro de estimação. A função, chamada por ela de “dogsitter”, exige dedicação integral, rotina estruturada e, claro, muito amor por animais. O salário mensal? R$ 2.500. >

Segundo Wanessa, a profissional ideal deve estar disponível em tempo integral para cuidar do pet durante suas viagens. Entre as exigências listadas estão: preparação de alimentação natural e balanceada, pausas programadas para hidratação durante os passeios, playlist personalizada para o animal relaxar, sessões de meditação guiada, aromaterapia animal e até chamadas de vídeo com a dona. Ah, e câmeras de segurança são obrigatórias para que a influenciadora acompanhe o sono do pet em tempo real.>

Influencer Wanessa Moura abriu vaga de 'dogsitter' com salário de R$ 2,5 mil 1 de 3

“A pessoa não pode ser apenas alguém que alimenta e passeia. Precisa ter vínculo com ele. Meu cachorro é da família e tem uma rotina emocional estabelecida. Preciso que ela seja respeitada com carinho”, afirmou.>

A seleção, segundo Wanessa, foi inspirada em processos de recrutamento corporativos. As candidatas passam por entrevistas online e quem for escolhida ainda terá um período de adaptação para aprender toda a rotina do pet.>