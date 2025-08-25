Zé Felipe detona Dado Dolabella após briga com Luan Pereira em festa do 'Dança dos Famosos'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 06:29
Na madrugada de domingo (24), Zé Felipe se posicionou sobre a polêmica envolvendo Dado Dolabella e Luan Pereira. Durante um show em Canabrava do Norte, no Mato Grosso, o sertanejo defendeu o colega de profissão e não poupou críticas ao ator.
“Vocês viram o cara batendo no Luan Pereira? A sorte é que o moleque é bom, muito abençoado. Se tivesse acontecido em Goiás ou aqui no Mato Grosso, ele levaria muita bala [tiro]”, disparou o filho de Leonardo, arrancando gritos da plateia.
Entenda a polêmica entre Wanessa, Dado Dolabela e Luan Pereira
O cantor ainda chamou Dado de “cara folgado” e “filho de uma égua”, intensificando a repercussão do caso. A fala ocorreu após a confusão entre Dolabella e Luan Pereira durante uma confraternização do elenco do Dança dos Famosos, quando o sertanejo teria sido empurrado pelo ator após um momento de dança com Wanessa Camargo.
Enquanto Wanessa negou ter sofrido agressão, mas admitiu ciúmes do ex, Luan confirmou ter sido empurrado. Já Dado Dolabella afirmou que tudo não passou de um mal-entendido e garantiu que apenas tentou defender a cantora de um suposto desconhecido.