Zé Felipe detona Dado Dolabella após briga com Luan Pereira em festa do 'Dança dos Famosos'

Cantor sertanejo saiu em defesa de Luan Pereira durante show e fez duras críticas ao ator

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 06:29

Zé Felipe dispara contra Dado Dolabella após briga com Luan Pereira Crédito: Reprodução

Na madrugada de domingo (24), Zé Felipe se posicionou sobre a polêmica envolvendo Dado Dolabella e Luan Pereira. Durante um show em Canabrava do Norte, no Mato Grosso, o sertanejo defendeu o colega de profissão e não poupou críticas ao ator.

“Vocês viram o cara batendo no Luan Pereira? A sorte é que o moleque é bom, muito abençoado. Se tivesse acontecido em Goiás ou aqui no Mato Grosso, ele levaria muita bala [tiro]”, disparou o filho de Leonardo, arrancando gritos da plateia.

Entenda a polêmica entre Wanessa, Dado Dolabela e Luan Pereira

Wanessa Camargo participada de uma confraternização com os integrantes do quadro Dança dos Famosos em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio por Globo/Léo Rosario
Quando ela dançava com o cantor sertanejo Luan Pereira, uma situação gerou desconforto entre o grupo e virou polêmica nas redes sociais  por Reprodução
Em uma crise de ciúmes, o ex da cantora, o ator Dado Dolabella, teria cometido uma agressão por Reprodução / Redes Sociais
Em um pronunciamento, ela negou que foi agredida por Dado, mas confirmou a crise de ciúmes por Reprodução
O ator também negou a agressão em uma mensagem postada nas redes sociais por Reprodução
Luan Pereira, no entanto, afirmou que foi empurrado pelo ator e caiu no chão: "Um doido psicopata que bate em mulher vem querer manchar minha reputação de zero tretas" por Reprodução
O cantor ainda chamou Dado de “cara folgado” e “filho de uma égua”, intensificando a repercussão do caso. A fala ocorreu após a confusão entre Dolabella e Luan Pereira durante uma confraternização do elenco do Dança dos Famosos, quando o sertanejo teria sido empurrado pelo ator após um momento de dança com Wanessa Camargo.

Enquanto Wanessa negou ter sofrido agressão, mas admitiu ciúmes do ex, Luan confirmou ter sido empurrado. Já Dado Dolabella afirmou que tudo não passou de um mal-entendido e garantiu que apenas tentou defender a cantora de um suposto desconhecido.

