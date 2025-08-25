CONFUSÃO

Zé Felipe detona Dado Dolabella após briga com Luan Pereira em festa do 'Dança dos Famosos'

Cantor sertanejo saiu em defesa de Luan Pereira durante show e fez duras críticas ao ator

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 06:29

Zé Felipe dispara contra Dado Dolabella após briga com Luan Pereira Crédito: Reprodução

Na madrugada de domingo (24), Zé Felipe se posicionou sobre a polêmica envolvendo Dado Dolabella e Luan Pereira. Durante um show em Canabrava do Norte, no Mato Grosso, o sertanejo defendeu o colega de profissão e não poupou críticas ao ator.

“Vocês viram o cara batendo no Luan Pereira? A sorte é que o moleque é bom, muito abençoado. Se tivesse acontecido em Goiás ou aqui no Mato Grosso, ele levaria muita bala [tiro]”, disparou o filho de Leonardo, arrancando gritos da plateia.

Entenda a polêmica entre Wanessa, Dado Dolabela e Luan Pereira 1 de 6

O cantor ainda chamou Dado de “cara folgado” e “filho de uma égua”, intensificando a repercussão do caso. A fala ocorreu após a confusão entre Dolabella e Luan Pereira durante uma confraternização do elenco do Dança dos Famosos, quando o sertanejo teria sido empurrado pelo ator após um momento de dança com Wanessa Camargo.