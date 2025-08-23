Acesse sua conta
Luan Pereira fala sobre polêmica com Wanessa e Dado Dolabella: 'Psicopata que bate em mulher'

Cantor sertanejo falou pela primeira vez sobre o caso em dois vídeos postados em suas redes sociais neste sábado (23)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 15:53

Luan Pereira fala sobre agressão em vídeos nas redes sociais
Luan Pereira fala sobre agressão em vídeos nas redes sociais Crédito: Reprodução

O cantor sertanejo Luan Pereira fez um pronunciamento através das suas redes sociais, neste sábado (23), sobre a polêmica em que se envolveu com Wanessa Camargo e Dado Dolabella.

Em dois vídeos postados no Instagram, o cantor falou que está recebendo muitas mensagem de pessoas preocupadas com ele e, por isso, decidiu contar o que aconteceu.

Wanessa Camargo participada de uma confraternização com os integrantes do quadro Dança dos Famosos em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio
Quando ela dançava com o cantor sertanejo Luan Pereira, uma situação gerou desconforto entre o grupo e virou polêmica nas redes sociais
Em uma crise de ciúmes, o ex da cantora, o ator Dado Dolabella, teria cometido uma agressão
Em um pronunciamento, ela negou que foi agredida por Dado, mas confirmou a crise de ciúmes
O ator também negou a agressão em uma mensagem postada nas redes sociais
Luan Pereira, no entanto, afirmou que foi empurrado pelo ator e caiu no chão: "Um doido psicopata que bate em mulher vem querer manchar minha reputação de zero tretas"
"Tudo começou assim: after da Dança dos Famosos. [...] Todo mundo dança com todo mundo. Todo mundo se diverte com todo mundo com o maior respeito do mundo, amizade e tudo mais. Inclusive, no after eu estava acompanhado. [...] Assim como eu já tinha dançado com muita gente, com meus professores, com a galera do meu grupo, eu tinha dançado com a própria Wanessa, que é minha amiga do coração. É um costume do elenco dançar entre os bastidores e fazer os passos que aprendeu e tudo mais", explicou.

Ele acrescentou que, quando estava dançando com Wanessa foi empurrada por Dado Dolabella. "Do nada, do nada. Quando me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão. Aí eu levantei, na maior paz do mundo. Levantei assim sem entender o que aconteceu porque eu sou muito da paz. Olhei para o lado, estava todo mundo indignado", revelou.

Segundo o cantor sertanejo, sua assessora explicou o que estava acontecendo e falou que o ator "pegou ar" porque viu os dois dançando. Ele também contou que, logo depois, Dado tentou pedir desculpas pelo empurrão. "Meus seguranças, óbvio não deixaram ele chegar perto de mim"..

E acrescentou: "Agressão, briga nunca vai levar ninguém a lugar nenhum. Inclusive, quem parte para a agressão já perde a razão".

Em um segundo vídeo, Luan também falou que nunca passou por este tipo de agressão antes. "Eu fiquei muito chateado também porque nem em época de escola ninguém mexeu comigo, quis arrumar confusão comigo. Aí, depois de grande, um doido psicopata que bate em mulher vem querer manchar minha reputação de zero tretas, zero brigas", disparou.

O que aconteceu?

Na quinta-feira passada, Wanessa participou de uma confraternização dos participantes do "Dança dos Famosos", quadro do Domingão com Huck, da Globo, em um quiosque no posto 5 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No mesmo dia começaram a circular informações nas redes sociais que Dado, que também estava presente, teria tentado agredir a ex-namorada após sentir ciúmes dela com Luan Pereira.

Na sexta (22), Wanessa, também pelas redes sociais, afirmou que não foi agredida por Dado, mas confirmou a crise de ciúmes. "Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", escreveu.

Neste sábado, Dado também se pronunciou e negou a agressão. "Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito", disse em uma postagem nas redes sociais.

