Dado Dalabella fala sobre acusação de agressão a Wanessa Carmargo: 'Somos ex'

Ator fez pronunciamento em suas redes sociais neste sábado (23)

  • Monique Lobo

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 15:25

Dado Dolabella
Dado Dolabella Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ator Dado Dolabella usou as redes sociais neste sábado (23) para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo a ex Wanessa Camargo e o cantor sertanejo Luan Pereira, na última quinta-feira (21).

Em uma mensagem postada nos stories do Instagram, Dado disse que não houve agressão e exaltou o tempo em que esteve junto com filha de Zezé de Camargo.

"Esse é um momento muito especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito", escreveu.

O ator também destacou que sua atenção está voltada para o seu trabalho. "Hoje, meu foco está totalmente na minha carreira e nos projetos que escolhi trilhar. Entre nós, ficou claro que cada um precisa seguir sua jornada de forma independente. Houve uma história linda, mas esse ciclo se encerrou. Agora, somos ex, e o respeito permanece", acrescentou.

O que aconteceu?

Na quinta-feira passada, Wanessa participou de uma confraternização dos participantes do "Dança dos Famosos", quadro do Domingão com Huck, da Globo, em um quiosque no posto 5 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No mesmo dia começaram a circular informações nas redes sociais que Dado, que também estava presente, teria tentado agredir a ex-namorada após sentir ciúmes dela com Luan Pereira.

Na sexta (22), Wanessa, também pelas redes sociais, afirmou que não foi agredida por Dado, mas confirmou a crise de ciúmes. "Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", escreveu.

