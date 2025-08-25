TELEVISÃO

Naomi Campbell surpreende no 'Domingão' e revela passado com Cauã Reymond em Nova York

Modelo contou que estudou atuação com o ator antes da fama e relembrou reencontro emocionante anos depois

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 07:03

Cauã Reymond e Naomi Campbell Crédito: Reprodução/TV Globo

O "Domingão com Huck" deste domingo (24) recebeu uma convidada de peso: Naomi Campbell. A supermodelo internacional fez uma participação especial no programa e relembrou grandes momentos de sua carreira. Entre as histórias, ela surpreendeu o público ao revelar uma conexão inesperada com Cauã Reymond, que estava no júri artístico da Dança dos Famosos.

“Estudamos juntos em 2001, em Nova York, com a Susan Patson. E eu não tinha visto ele por todos esses anos”, contou Naomi. A top model ainda lembrou de um reencontro com o ator em 2023, durante um evento da Dolce & Gabbana, na Sardenha. “Ele era muito esforçado, fazia trabalho extra para pagar o curso. E aí eu descobri que ele é um dos maiores atores aqui agora”, elogiou.

socorro a naomi campbell falando que ESTUDOU com o cauã reymond antes dele sequer ser ator e ele todo bobo olhando pra ela dizendo que só muitos anos depois ela descobriu que deu tudo certo pra ele#DançaDosFamosos pic.twitter.com/Ft0SvgJic2 — alex dunphy barbosa (@thkalinda) August 24, 2025

Cauã também compartilhou sua versão da história e revelou as dificuldades que enfrentou no início da carreira. “Quando fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa de estudos dessa professora. Eu varria o chão, lavava banheiro, pintava... E aí conheci a Naomi lá”, recordou o ator, explicando que o incentivo da professora Susan Patson foi fundamental para sua trajetória.

O galã ainda detalhou que a bolsa surgiu após uma aula avulsa, quando o dinheiro para se manter no exterior já havia acabado. “Ela falou: ‘Não, você não vai, vou te dar uma bolsa de estudos’. Eu estudava de manhã e trabalhava na escola à tarde”, contou.