Naomi Campbell surpreende no 'Domingão' e revela passado com Cauã Reymond em Nova York

Modelo contou que estudou atuação com o ator antes da fama e relembrou reencontro emocionante anos depois

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 07:03

O "Domingão com Huck" deste domingo (24) recebeu uma convidada de peso: Naomi Campbell. A supermodelo internacional fez uma participação especial no programa e relembrou grandes momentos de sua carreira. Entre as histórias, ela surpreendeu o público ao revelar uma conexão inesperada com Cauã Reymond, que estava no júri artístico da Dança dos Famosos.

“Estudamos juntos em 2001, em Nova York, com a Susan Patson. E eu não tinha visto ele por todos esses anos”, contou Naomi. A top model ainda lembrou de um reencontro com o ator em 2023, durante um evento da Dolce & Gabbana, na Sardenha. “Ele era muito esforçado, fazia trabalho extra para pagar o curso. E aí eu descobri que ele é um dos maiores atores aqui agora”, elogiou.

Cauã também compartilhou sua versão da história e revelou as dificuldades que enfrentou no início da carreira. “Quando fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa de estudos dessa professora. Eu varria o chão, lavava banheiro, pintava... E aí conheci a Naomi lá”, recordou o ator, explicando que o incentivo da professora Susan Patson foi fundamental para sua trajetória.

Dança dos Famosos

O galã ainda detalhou que a bolsa surgiu após uma aula avulsa, quando o dinheiro para se manter no exterior já havia acabado. “Ela falou: ‘Não, você não vai, vou te dar uma bolsa de estudos’. Eu estudava de manhã e trabalhava na escola à tarde”, contou.

Sobre o reencontro com Naomi, Cauã destacou a emoção do momento: “Ano passado, na Sardenha, encontrei a Naomi. Fiquei em uma mesa próxima, fui falar com ela e ela ligou para a Susan. Foi superemocionante. Eu sou muito grato”.

