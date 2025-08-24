CENTRO-NORTE DA BAHIA

Prefeitura baiana abre inscrições para concurso com 250 vagas e salários de até R$ 4 mil

Candidaturas podem ser realizadas até dia 9 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 11:30

Prefeitura de Santanópolis Crédito: Reprodução/ Câmara Municipal de Santanópolis

A Prefeitura de Santanópolis, no Centro-Norte baiano, abriu inscrições para concurso público. As inscrições vão até o dia 9 de setembro. São 250 vagas para 46 cargos diferentes. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados da data da homologação, e prorrogável uma vez por igual período. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 4,3 mil. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na última quarta-feira (20).

Veja vagas e salários do concurso de Santanópolis 1 de 7

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site da banca organizadora escolhida para o certame, neste caso, o Instituto de Serviços Educacionais (Iset), e preencher o formulário de inscrição de acordo com o cargo pretendido.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70, para cargos de nível fundamental; R$ 90 para vagas de nível médio; e R$ 120, para os que optarem por oportunidades que requerem nível superior. Será concedida isenção ao candidato inscrito no CadÚnico e membro de família de baixa renda. Doador de medula óssea também terá direito a isenção, desde que cadastro em rede nacional (Redome).