Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura baiana abre inscrições para concurso com 250 vagas e salários de até R$ 4 mil

Candidaturas podem ser realizadas até dia 9 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 11:30

Prefeitura de Santanópolis
Prefeitura de Santanópolis Crédito: Reprodução/ Câmara Municipal de Santanópolis

A Prefeitura de Santanópolis, no Centro-Norte baiano, abriu inscrições para concurso público. As inscrições vão até o dia 9 de setembro. São 250 vagas para 46 cargos diferentes. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados da data da homologação, e prorrogável uma vez por igual período. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 4,3 mil. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na última quarta-feira (20).

Veja vagas e salários do concurso de Santanópolis

Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
1 de 7
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site da banca organizadora escolhida para o certame, neste caso, o Instituto de Serviços Educacionais (Iset), e preencher o formulário de inscrição de acordo com o cargo pretendido.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70, para cargos de nível fundamental; R$ 90 para vagas de nível médio; e R$ 120, para os que optarem por oportunidades que requerem nível superior. Será concedida isenção ao candidato inscrito no CadÚnico e membro de família de baixa renda. Doador de medula óssea também terá direito a isenção, desde que cadastro em rede nacional (Redome).

Leia mais

Imagem - Salário de R$ 31 mil: Ministério Público da Bahia abre inscrições para concurso

Salário de R$ 31 mil: Ministério Público da Bahia abre inscrições para concurso

Imagem - Concursos na Bahia têm mais de 900 vagas abertas e salários de até R$ 12 mil

Concursos na Bahia têm mais de 900 vagas abertas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Instituto anuncia vagas de agente ambiental para Bahia, com salários de até R$ 2,5 mil

Instituto anuncia vagas de agente ambiental para Bahia, com salários de até R$ 2,5 mil

As provas objetivas serão aplicadas no dia 9 de novembro. O prazo para envio dos documentos referentes à prova de títulos é de 2 a 3 de dezembro. O teste de aptidão, para o cargo de Guarda Civil Municipal, será dia 7 de dezembro. A divulgação do resultado final será feita no dia 12 de janeiro.

Mais recentes

Imagem - Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil

Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil
Imagem - O que faz um analista judiciário? Concurso do TJ tem vagas com salários de até R$ 9,2 mil

O que faz um analista judiciário? Concurso do TJ tem vagas com salários de até R$ 9,2 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Prefeitura abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua