Salário de R$ 31 mil: MP da Bahia abre inscrições para concurso de promotor

Candidaturas podem ser realizadas até o dia 18 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 20:58

Ministério Público da Bahia (MP BA) Crédito: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) abre, nesta terça-feira (19), as inscrições para um concurso público para contratação de Promotor de Justiça substituto, com 20 vagas. Dessas, dez são para ampla concorrência, seis são para negros, duas são para pessoas com deficiência (PCDs), uma é para candidato indígena e uma para quilombola. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 18 de setembro. O salário para o cargo é de R$ 31 mil.

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da banca escolhida para o certame, a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Cefet Bahia). A taxa de inscrição é de R$ 340,00. O concurso tem validade de dois anos, contados da data de sua homologação, prazo este que pode ser estendido por igual período, a critério da Administração.

Os candidatos vão passar por três fases de avaliação: prova objetiva e discursiva, oral e análise de títulos. A prova objetiva será aplciada no dia 19 de outubro deste ano, no turno vespertino, em Salvador. As provas discursivas acontecem nos dias 24, 25, 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, também pela tarde, na capital baiana.