OPORTUNIDADE

Instituto anuncia vagas de agente ambiental para Bahia, com salários de até R$ 2,5 mil

Cargos requerem formação de nível fundamental

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de vagas para contratação de profissionais para a Bahia. São duas vagas com contratação temporária no cargo de Agente Ambiental para a base do Centro TAMAR, em Caravelas, no Sul da Bahia. Os cargos requerem formação de nível fundamental completo ou incompleto. As inscrições serão abertas no dia 8 de setembro e seguem até 12 de setembro. >