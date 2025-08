OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 17 mil

Certame tem 157 vagas disponíveis ao todo

Quem procura emprego com estabilidade vai ter uma nova oportunidade nos próximos meses. Isso porque a Prefeitura de Cerquilho, em São Paulo, abriu dois editais de concurso público com 157 vagas disponíveis para contratação imediata, além do preenchimento de cadastro reserva para cargos no município. >

Entre as oportunidades, a que tem maior remuneração é a de ‘médio de estratégia da saúde da família’, que terá salário inicial de R$ 17.745,11 e tem duas vagas disponíveis no certame. Ainda na área da saúde, há vagas para médico do trabalho e enfermeiro com vencimentos iniciais de R$ 5,6 mil. Veja todas as vagas na galeria abaixo: >