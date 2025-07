GRANA EXTRA

Saiba de onde é o ganhador do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada

Sorteio de julho teve 90 prêmios de R$ 10 mil, dos quais 54 foram para a capital e 36 para o interior do estado

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de julho de 2025 às 20:08

Mais de 865,3 mil participantes concorreram ao sorteio da Nota Premiada Bahia de julho Crédito: Matheus Lens/Sefaz-BA

O resultado do sorteio de julho da Nota Premiada Bahia foi divulgado nesta quinta (31), o prêmio principal, de R$ 100 mil, foi para um morador de Salvador. Outros 90 prêmios de R$ 10 mil foram sorteados para 54 moradores da capital e 36 do interior baiano. Juntas, as premiações somam R$ 1 milhão.>

A campanha Nota Premiada Bahia, da Secretaria da Fazendo do Estado (Sefaz-Ba) conta atualmente com mais de 865,3 mil participantes inscritos. O próximo sorteio está marcado para o dia 28 de agosto com mais 91 prêmios, dos quais serão 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Estarão concorrendo os inscritos na campanha que tenham colocado o CPF nas notas fiscais de compras realizadas ao longo do mês de julho.>

Salvador foi a cidade com maior número de ganhadores. Seguida por Lauro de Freitas, com cinco pessoas contempladas. Na lista aparecem ainda: Ipiaú, Juazeiro e Vitória da Conquista, com três vencedores; Irecê e Itabuna com dois sortudos cada uma; e os municípios de Alagoinhas, Candeias, Castro Alves, Feira de Santana, Gandu, Guanambi, Ilhéus, Itajuípe, Jequié, Luís Eduardo Magalhães, Madre de Deus, Miguel Calmon, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Terra Nova, Tucano e Valença com um ganhador cada.

Como faço para participar?

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.>

Após o cadastro, ao incluir o CPF nas notas, o participante estará concorrendo aos sorteios e também ajudando as instituições por ele escolhidas entre as vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que conta atualmente com 534 instituições ativas e regulares.>