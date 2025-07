CONCURSO PÚBLICO

Após 15 anos sem contratações, Bahia terá 37 novos peritos em agências do INSS

Chegada dos novos profissionais aumentará em 19% a capacidade operacional da perícia no estado

As contratações são fruto de concurso público realizado em fevereiro deste ano, após 15 anos sem contratações. Nesta quarta-feira (30), o Ministério da Previdência Social publicou no Diário Oficial da União (DOU) a nomeação dos primeiros 250 profissionais. A chegada dos novos servidores vai contribuir de maneira significativa com a agilidade no atendimento e o enfrentamento à fila do INSS.>