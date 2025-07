TENSÃO

Tiroteio no Vale das Pedrinhas: ônibus voltam a circular após morte

Coletivos não circularam até o final de linha durante a manhã de quinta-feira (31)

As duas linhas de ônibus que haviam deixado de circular no Vale das Pedrinhas, em Salvador, voltaram a percorrer o trajeto até o final de linha no início da tarde desta quinta-feira (31). Os roteiros das linhas 0720 (Vale das Pedrinhas X Lapa) e 0718 (Vale das Pedrinhas X Vila Rui Barbosa) foram modificados na quarta (30), depois que um tiroteio entre policiais e suspeitos terminou com uma morte. >