Laje desaba e mulher é soterrada em Salvador

Vítima foi identificada como Bianca

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 07:39

Mulher fica soterrada após laje cair em Salvador
Mulher fica soterrada após laje cair em Salvador Crédito: CBM-BA

Uma mulher identificada apenas como Bianca foi soterrada após a laje da sua casa desabar na tarde de quarta-feira (26), no bairro da Ribeira, em Salvador. O local é usado como área de serviço na parte superior da residência. No momento do acidente, ela estava sozinha.

Após o desabamento, Bianca ficou presa nos escombros e precisou ser socorrida por agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA). A vítima teve a perna imobilizada e sofreu escoriações pelo corpo.

Devido às lesões, após ser retirada dos escombros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a levou para o Hospital Geral do Estado (HGE). Apesar do susto, a jovem está fora de risco e não sofreu ferimentos mais graves.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou, em nota, que o imóvel foi evacuado para garantir a segurança dos moradores. Depois da saída das pessoas, as partes em risco da estrutura devem ser demolidas. Conforme informações iniciais, o caso surpreendeu a família, já que a laje havia sido construída recentemente.

