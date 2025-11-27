Laje desaba e mulher é soterrada em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 07:39
Uma mulher identificada apenas como Bianca foi soterrada após a laje da sua casa desabar na tarde de quarta-feira (26), no bairro da Ribeira, em Salvador. O local é usado como área de serviço na parte superior da residência. No momento do acidente, ela estava sozinha.
Após o desabamento, Bianca ficou presa nos escombros e precisou ser socorrida por agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA). A vítima teve a perna imobilizada e sofreu escoriações pelo corpo.
Mulher fica soterrada após laje cair em Salvador
Devido às lesões, após ser retirada dos escombros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a levou para o Hospital Geral do Estado (HGE). Apesar do susto, a jovem está fora de risco e não sofreu ferimentos mais graves.
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou, em nota, que o imóvel foi evacuado para garantir a segurança dos moradores. Depois da saída das pessoas, as partes em risco da estrutura devem ser demolidas. Conforme informações iniciais, o caso surpreendeu a família, já que a laje havia sido construída recentemente.