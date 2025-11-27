EDUCAÇÃO

UFRB abre 150 vagas para curso EaD em três cidades baianas; saiba mais

Vagas são distribuídas entre os polos de Feira de Santana, Ipirá e Santo Amaro

Millena Marques

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:55

UFRB Crédito: Reprodução

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu 150 vagas para o curso de Sistema de Informação, ofertado na modalidade Educação a Distância (EaD), com ingresso no semestre 2026.1. As vagas são distribuídas entre os polos de Feira de Santana, Ipirá e Santo Amaro.

A participação no processo seletivo é gratuita. Para concorrer, o candidato deve ter concluído o ensino médio e ter realizado pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2015 e 2024, sem nota zero em nenhuma das provas ou na redação.

Como será o curso

O curso é ofertado a distância, mas conta com até 30% de atividades presenciais obrigatórias nos Polos de Apoio Presencial. A coordenação vai informar as datas e horários das aulas, que podem ocorrer em qualquer dia da semana, inclusive finais de semana.

Vagas

As 150 vagas estão distribuídas entre Ampla Concorrência, Cotas da Lei 12.711/2012 e vagas específicas para Pessoas com Deficiência, conforme detalhado no edital. A distribuição por polos é:

Feira de Santana: 70 vagas

Ipirá: 40 vagas

Santo Amaro: 40 vagas

Período de inscrição

As inscrições acontecem de 21 de novembro até o dia 10 de dezembro, exclusivamente pelo site de Processos Seletivos da UFRB. O resultado preliminar da homologação das inscrições será divulgado em 12 de dezembro.

Como se inscrever

A inscrição é feita totalmente on-line, com preenchimento de dados pessoais, escolha do polo, modalidade de vaga e confirmação no sistema. É importante conferir todas as informações antes de finalizar, pois dados incorretos podem resultar no indeferimento da inscrição.

