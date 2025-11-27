UFRB abre 150 vagas para curso EaD em três cidades baianas; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:55
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu 150 vagas para o curso de Sistema de Informação, ofertado na modalidade Educação a Distância (EaD), com ingresso no semestre 2026.1. As vagas são distribuídas entre os polos de Feira de Santana, Ipirá e Santo Amaro.
A participação no processo seletivo é gratuita. Para concorrer, o candidato deve ter concluído o ensino médio e ter realizado pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2015 e 2024, sem nota zero em nenhuma das provas ou na redação.
O curso é ofertado a distância, mas conta com até 30% de atividades presenciais obrigatórias nos Polos de Apoio Presencial. A coordenação vai informar as datas e horários das aulas, que podem ocorrer em qualquer dia da semana, inclusive finais de semana.
As 150 vagas estão distribuídas entre Ampla Concorrência, Cotas da Lei 12.711/2012 e vagas específicas para Pessoas com Deficiência, conforme detalhado no edital. A distribuição por polos é:
Feira de Santana: 70 vagas
Ipirá: 40 vagas
Santo Amaro: 40 vagas
As inscrições acontecem de 21 de novembro até o dia 10 de dezembro, exclusivamente pelo site de Processos Seletivos da UFRB. O resultado preliminar da homologação das inscrições será divulgado em 12 de dezembro.
A inscrição é feita totalmente on-line, com preenchimento de dados pessoais, escolha do polo, modalidade de vaga e confirmação no sistema. É importante conferir todas as informações antes de finalizar, pois dados incorretos podem resultar no indeferimento da inscrição.
A classificação será feita pela média das notas do Enem, considerando a melhor edição realizada pelo candidato entre 2015 e 2024. Cada área do exame terá peso 1.