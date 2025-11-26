EMPREGO

Prefeitura de Feira de Santana autoriza concurso público com mil vagas para professores

Decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (26)

Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:42

Secretaria de Educação de Feira de Santana Crédito: Valto Novaes/Arquivo

A Prefeitura de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, autorizou a realização de um concurso público com mil vagas para professores, destinadas ao quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação (Seduc). A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (26).

O documento estabelece que a oferta das vagas dependerá da existência de cargos disponíveis no momento da publicação do edital de inscrição, além da comprovação de adequação orçamentária e financeira por parte do ordenador de despesas.

A realização do concurso ficará sob responsabilidade conjunta das secretarias municipais de Educação e de Administração, que deverão definir normas, cronograma e demais procedimentos por meio de editais e portarias próprias. O decreto também fixa o prazo de até seis meses para a publicação do edital de abertura do certame.