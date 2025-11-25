Câmara Municipal abre concurso público com salários de até R$ 10 mil e jornada de trabalho de 30h

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:52
A Câmara Municipal de Londrina, no norte do Paraná, anunciou a abertura de um novo concurso público com seis vagas imediatas para os cargos de contador e técnico legislativo. Os salários iniciais variam de R$ 6.576,09 a R$ 10.399,17, para uma jornada de 30 horas semanais em ambas as funções.
De acordo com o edital, as inscrições seguem abertas até 11 de dezembro e devem ser realizadas no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A prova está prevista para acontecer em 8 de fevereiro.
Detalhes das vagas
O certame terá validade inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Além das vagas imediatas, o concurso também prevê a formação de cadastro reserva.
A taxa de participação custa R$ 120 para o cargo de técnico legislativo e R$ 200 para contador.