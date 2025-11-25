EMPREGO

Câmara Municipal abre concurso público com salários de até R$ 10 mil e jornada de trabalho de 30h

Oportunidades são para contador e técnico legislativo

Millena Marques

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:52

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Câmara Municipal de Londrina, no norte do Paraná, anunciou a abertura de um novo concurso público com seis vagas imediatas para os cargos de contador e técnico legislativo. Os salários iniciais variam de R$ 6.576,09 a R$ 10.399,17, para uma jornada de 30 horas semanais em ambas as funções.

De acordo com o edital, as inscrições seguem abertas até 11 de dezembro e devem ser realizadas no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A prova está prevista para acontecer em 8 de fevereiro.

Detalhes das vagas 1 de 2

O certame terá validade inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Além das vagas imediatas, o concurso também prevê a formação de cadastro reserva.