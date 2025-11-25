Acesse sua conta
Metrô abre inscrições para vagas de emprego e estágio em Salvador

Cargos são nas áreas de Atendimento e Manutenção

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 07:30

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O Metrô Bahia está com inscrições abertas para vagas de emprego e estágio nas áreas de Atendimento e Manutenção. As oportunidades são para o cargo de analista de planejamento e controle do atendimento pleno e para estágio em planejamento e controle da manutenção. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da concessionária, na aba “Trabalhe Conosco”.

Para concorrer à vaga de analista, o candidato deve concluir o cadastro até 2 de dezembro. A função exige ensino superior completo em Administração, Engenharias, Economia, Estatística ou Contabilidade, além de conhecimento em gestão de contratos, planejamento de processos, análise de dados, orçamento e gestão de terceiros. Também é necessário domínio intermediário do Pacote Office e Power BI.

Já as inscrições para a vaga de estágio seguem até 1º de dezembro. Podem participar estudantes de Engenharia - Mecânica, Produção, Civil, Elétrica, Eletrônica ou Eletromecânica - a partir do quinto semestre. É preciso ter conhecimento intermediário em Excel, boa capacidade analítica, organização, atenção aos detalhes, além de facilidade de comunicação e trabalho em equipe.

Os selecionados terão direito a assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, acesso ao Wellhub, política de flexibilidade na jornada, entre outros benefícios.

Como se inscrever

Acesse o site: clique aqui.

Clique na aba “Contato”

Selecione a área “Trabalhe Conosco”

Você será direcionado para a plataforma de seleção

Realize o cadastro e escolha a vaga desejada

