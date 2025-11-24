CONFIRA OPORTUNIDADES

SIMM Salvador abre 176 vagas de emprego para esta terça (25)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:40

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 176 vagas de trabalho para esta terça-feira (25) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como assistente de logística, garçom, assistente administrativo, atendente de loja, operador de telemarketing, operador de máquina, encanador, auxiliar de almoxarifado, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil.

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

