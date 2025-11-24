Acesse sua conta
Ypê abre 70 Vagas de emprego no Brasil com oportunidades em Simões Filho (BA)

Vagas abertas para todos os gêneros e PcDs. Empresa destaca investimento em ambiente saudável e desenvolvimento contínuo como motor de transformação social.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:22

Empresa líder em higiene busca Promotores, Técnicos e Operadores, oferecendo plano de desenvolvimento UNICO Skills e benefícios para colaboradores e seus dependentes
Empresa líder em higiene busca Promotores, Técnicos e Operadores, oferecendo plano de desenvolvimento UNICO Skills e benefícios para colaboradores e seus dependentes Crédito: Shutterstock

A Ypê, empresa 100% brasileira líder no segmento de higiene e limpeza, anunciou hoje a abertura de 70 oportunidades de trabalho distribuídas por todo o Brasil, com convites abertos a pessoas de todos os gêneros e a profissionais com deficiência (PcD). Os interessados devem se inscrever pelo site Link

De acordo com o portal de carreiras da companhia, hospedado na plataforma Gupy, os locais com o maior número de vagas são: Amparo, Campinas e São Paulo, (SP), com 42 vagas, seguidos de Goiás (GO) e Simões Filho (BA) com seis vagas em cada complexo fabril. Entre os cargos com maior número de vagas abertas estão o de Promotor(a) de Vendas, Técnico(a) de Segurança do Trabalho, Operador(a) de Máquina, Manutentor(a) Mecânico(a).

De acordo com a empresa, os colaboradores contam com um pacote de benefícios, que inclui assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição ou refeição no local, seguro de vida e programas contínuos de desenvolvimento e bem-estar. Entre eles, destaque para o benefício UNICO Skills, que garante acesso ilimitado a mais de 20 mil opções de cursos, entre graduações, pós-graduações, idiomas, mentorias e cursos livres, com trilhas personalizadas de aprendizagem para os mais de 7.300 colaboradores e seus dependentes, incluindo cônjuges, pais e filhos a partir de 16 anos.

“Nosso compromisso é gerar oportunidades e desenvolvimento para as pessoas. Acreditamos na força do trabalho como motor de transformação social e investimos continuamente para oferecer um ambiente saudável e respeitoso para todos.”, destacou Cristiane Lacerda, diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da Ypê.

Atualmente, a Ypê conta com cerca de 7 300 colaboradores, um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, das marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Action de Ypê, Flor de Ypê, Siene e Banho a Banho. Signatária do Pacto Global - maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) - e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos, a Ypê é a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética pela Controladoria Geral da União (CGU).

Com assessoria

