Construtora Tenda anuncia 10 vagas abertas em Salvador e Região Metropolitana

Oportunidades são para áreas de obras. Processo seletivo segue até 05 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:51

As vagas disponíveis são para as funções de ajudante de pintura, ajudante de acabamento e montador de forma de alumínio
As vagas disponíveis são para as funções de ajudante de pintura, ajudante de acabamento e montador de forma de alumínio Crédito: Shutterstock/reprodução

A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, está com 10 vagas abertas em Salvador e Região Metropolitana para reforçar suas equipes de obras. As oportunidades são destinadas a profissionais que atuam diretamente nas etapas de acabamento e execução dos empreendimentos da companhia.

As vagas disponíveis são para as funções de ajudante de pintura, ajudante de acabamento e montador de forma de alumínio. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail jessica.alcantara@tenda.com ou pelo WhatsApp (71) 99963-0011 até o dia 05 de dezembro.

O pacote de benefícios oferecido inclui folga de aniversário, vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche até os 2 anos do bebê (para mães), licença-paternidade estendida e clube de parcerias. A empresa também oferece descontos no Cinemark e em farmácias, previdência privada e convênio com academias por meio do WellHub (antigo Gympass).

Com assessoria

Tags:

Empregos

