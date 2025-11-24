Estudante de 18 anos sofre AVC e morre durante simulado para vestibular

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:33
Uma estudante de 18 anos morreu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto realizava um simulado na escola, na última quarta-feira (19). Gabriela Godói de Oliveira era estudante do 3° ano do Ensino Médio no Colégio Pessoa, em Franca (SP).
Ela passou mal durante uma simulação de prova para vestibular e precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Em nota publicada nas redes sociais, o colégio lamentou a perda. "Gabriela foi uma jovem admirável, cuja presença iluminava a convivência escolar e deixará marcas de carinho, amizade e afeto em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la", declarou.
"Sua dedicação aos estudos, aliada a um espírito amoroso e contagiante, deixava uma marca indelével em todos que tinham o privilégio de conviver com ela", acrescentou.
Alguns amigos também lamentaram a situação. "Meu Deus, que tristeza. Eu lembro de ter curtido o tweet da gabi :( como pode isso? Ela há alguns dias estava postando sobre o Enem estudando como ela podia, comentando coisinhas aqui, fazendo retweets… que coisa mais triste, não acredito nisso", escreveu ua colega no X.
O corpo de Gabriela foi velado na última sexta-feira (21) no Velório Municipal de Patrocínio Paulista.