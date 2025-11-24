Acesse sua conta
Estudante de 18 anos sofre AVC e morre durante simulado para vestibular

Caso aconteceu dentro de escola

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:33

Gabriela Godói de Oliveira, de 18 anos
Gabriela Godói de Oliveira, de 18 anos Crédito: Reprodução

Uma estudante de 18 anos morreu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto realizava um simulado na escola, na última quarta-feira (19). Gabriela Godói de Oliveira era estudante do 3° ano do Ensino Médio no Colégio Pessoa, em Franca (SP).

Ela passou mal durante uma simulação de prova para vestibular e precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota publicada nas redes sociais, o colégio lamentou a perda. "Gabriela foi uma jovem admirável, cuja presença iluminava a convivência escolar e deixará marcas de carinho, amizade e afeto em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la", declarou.

"Sua dedicação aos estudos, aliada a um espírito amoroso e contagiante, deixava uma marca indelével em todos que tinham o privilégio de conviver com ela", acrescentou.

Alguns amigos também lamentaram a situação. "Meu Deus, que tristeza. Eu lembro de ter curtido o tweet da gabi :( como pode isso? Ela há alguns dias estava postando sobre o Enem estudando como ela podia, comentando coisinhas aqui, fazendo retweets… que coisa mais triste, não acredito nisso", escreveu ua colega no X.

O corpo de Gabriela foi velado na última sexta-feira (21) no Velório Municipal de Patrocínio Paulista. 

