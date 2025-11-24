BRASIL

Rotina isolada e recusa de comida: os dias de Bolsonaro preso na Polícia Federal

Ex-presidente foi preso após violar tornozeleira eletrônica

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:25

Bolsonaro ficará preso em sala reservada para altas figuras de estado Crédito: Reprodução/Redes sociais

Os dias do ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal (PF) têm sido marcados por isolamento, quietude e recusa de comida desde que ele foi preso na manhã do último sábado (22). Dentro da cela, Bolsonaro optou por um comportamento silencioso em que mal se dirige aos agentes que estão no local, segundo informações do O Globo.

Entre as ações do ex-presidente, o que chamou a atenção foi a recusa de toda a alimentação oferecida aos demais custodiados. Isso porque ele está optando por comer apenas refeições preparadas pela própria família e por auxiliares de confiança. A prática, no entanto, não é uma novidade entre custodiados com acesso direto a assistência de familiares e amigos fora do local.

Nos dois primeiros dias, Bolsonaro recebeu itens simples enviados por seus aliados, como pão com ovo e café com leite logo cedo — um cardápio montado para seguir recomendações médicas, com restrição de gordura. Apesar disso, pessoas próximas afirmam que o ex-presidente tem demonstrado pouco apetite.

No sábado, ele chegou a dispensar o jantar oferecido pela corporação, que costuma repetir a composição dos almoços: arroz, feijão, salada e uma proteína. Além das refeições, a família levou produtos de higiene e outros itens pessoais, todos submetidos à checagem da PF antes da entrada.

A rotina de visitas também aumentou ao longo do fim de semana. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro esteve na unidade após a audiência de custódia que manteve a prisão preventiva do marido.

Segundo aliados, Bolsonaro permanece calmo e conversando normalmente, apesar da pressão política e jurídica. Ele agora aguarda o desfecho dos embargos de declaração no processo das tramas golpistas — ação em que já foi condenado a 27 anos de prisão em regime fechado.

Sala onde Bolsonaro está preso

Bolsonaro tem direito a televisão, frigobar e ar-condicionado. A “sala do Estado de Maior”, como é chamado o local onde presidentes e altas figuras do estado com prerrogativa de função ficam custodiados, tem cerca de 12 metros quadrados, cama de solteiro e banheiro privativo.