ASTROLOGIA

Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)

Alinhamento entre Marte e os Nodais do Destino ativa viradas inesperadas, coragem e oportunidades financeiras

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:30

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

A segunda-feira (25) chega com uma vibração intensa no céu. Marte forma um aspecto tenso com os Nodais do Destino e inaugura um movimento de virada para quatro signos.

Apesar da tensão típica de Marte, o trânsito abre caminhos, revela oportunidades e transforma obstáculos em potência. É o tipo de energia que exige coragem, foco e ação rápida, e recompensa quem não desiste.

A passagem do planeta por Escorpião, signo ligado a recursos, poder pessoal e reconstrução, reforça o impulso para resolver pendências e conquistar estabilidade. Porta que parecia fechada abre, situação parada anda e caminho nebuloso finalmente clareia.

Confira os quatro signos mais favorecidos do dia.

ESCORPIÃO

Você entra na semana com uma força incomum para resolver tudo que estava travado, especialmente no campo financeiro. Marte no seu signo destrava negociações, aumenta a determinação e traz clareza sobre onde cortar gastos e onde investir. Um pedido antigo pode ser atendido.

Signos do Zodíaco 1 de 12

Conselho: mantenha o foco em você. Proteger seus recursos é prioridade.

ÁRIES

Seu planeta regente aciona a casa de recursos compartilhados e cria oportunidade de acessar ajuda, parcerias e apoios inesperados. É dia de pedir, negociar, insistir e buscar soluções criativas.

Conselho: acredite em você e faça o movimento primeiro. O universo responde.

VIRGEM

Produtividade no máximo. Organizar, limpar, vender, destralhar: tudo isso vira dinheiro, tempo e clareza mental. Marte pede ação prática, e você sente os efeitos imediatamente, o que sai da sua vida abre espaço para prosperidade.

Os signos no trabalho 1 de 12

Conselho: transforme bagunça em oportunidade.

PEIXES

A névoa que rondava suas ideias se dissipa. Você enxerga o que precisa ser feito e tem coragem para agir. Nada de adiar projetos que podem render frutos financeiros.