Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)

Alinhamento entre Marte e os Nodais do Destino ativa viradas inesperadas, coragem e oportunidades financeiras

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:30

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

A segunda-feira (25) chega com uma vibração intensa no céu. Marte forma um aspecto tenso com os Nodais do Destino e inaugura um movimento de virada para quatro signos.

Apesar da tensão típica de Marte, o trânsito abre caminhos, revela oportunidades e transforma obstáculos em potência. É o tipo de energia que exige coragem, foco e ação rápida, e recompensa quem não desiste.

A passagem do planeta por Escorpião, signo ligado a recursos, poder pessoal e reconstrução, reforça o impulso para resolver pendências e conquistar estabilidade. Porta que parecia fechada abre, situação parada anda e caminho nebuloso finalmente clareia.

Confira os quatro signos mais favorecidos do dia.

ESCORPIÃO

ESCORPIÃO

Você entra na semana com uma força incomum para resolver tudo que estava travado, especialmente no campo financeiro. Marte no seu signo destrava negociações, aumenta a determinação e traz clareza sobre onde cortar gastos e onde investir. Um pedido antigo pode ser atendido.

Conselho: mantenha o foco em você. Proteger seus recursos é prioridade.

ÁRIES

VIRGEM

Conselho: transforme bagunça em oportunidade.

PEIXES

A névoa que rondava suas ideias se dissipa. Você enxerga o que precisa ser feito e tem coragem para agir. Nada de adiar projetos que podem render frutos financeiros.

Conselho: finalize o que começou e apresente ao mundo.

