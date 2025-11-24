Acesse sua conta
Lore Improta e Léo Santana anunciam sexo do segundo filho durante gravação de DVD

Revelação aconteceu no show que celebrou os 20 anos de carreira do cantor e contou com homenagem no Elevador Lacerda

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 07:19

Lore Improta e Léo Santana anunciam a chegada de Lorenzo
Lore Improta e Léo Santana anunciam a chegada de Lorenzo Crédito: Reprodução/Instagram

A gravação do novo DVD de Léo Santana, neste domingo (23), na Praça Maria Felipa, em Salvador, ganhou um momento histórico para o casal e para o público. Em meio à apresentação que marca os 20 anos de carreira do cantor, Lore Improta e Léo anunciaram o sexo do segundo filho: é um menino. O bebê vai se chamar Lorenzo.

A revelação levou a multidão ao delírio e veio acompanhada de um gesto especial da cidade: o Elevador Lacerda foi iluminado de azul para celebrar o anúncio, emocionando o casal no palco. “A gente sonhou muito com esse momento e viver isso aqui, na nossa terra, diante de tanta energia boa, foi mágico”, disse Lore.

Brincadeiras em família já indicavam o resultado

Antes da divulgação oficial, Lore já tinha divertido os seguidores com uma série de testes populares para tentar adivinhar o sexo do bebê. Na brincadeira, participaram os pais da influenciadora, Lia Maria Improta e Xico Nunes, e a filha mais velha, Liz, de 4 anos.

É Menino! Lorenzo vem aí!

Lore Improta e Léo Santana anunciam a chegada de Lorenzo

Foram quatro testes: colher e garfo escondidos sob almofadas, um cálculo baseado nas idades dos pais, o tradicional teste da aliança pendurada e o teste do queixo, em que o formato indica menino ou menina. Em todos, o resultado apontou para menino, previsão confirmada no palco.

Lore confirma presença no Carnaval 2026

Mesmo grávida, Lore Improta já está confirmada no desfile da Viradouro no Carnaval de 2026, quando estará no sexto mês de gestação. “O Carnaval sempre fez parte da minha história, e agora vou levar comigo mais um sonho se realizando. Vai ser inesquecível”, afirmou.

Tags:

Lore Improta léo Santana

