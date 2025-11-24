BEBÊ A BORDO

Lore Improta e Léo Santana anunciam sexo do segundo filho durante gravação de DVD

Revelação aconteceu no show que celebrou os 20 anos de carreira do cantor e contou com homenagem no Elevador Lacerda

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 07:19

Lore Improta e Léo Santana anunciam a chegada de Lorenzo Crédito: Reprodução/Instagram

A gravação do novo DVD de Léo Santana, neste domingo (23), na Praça Maria Felipa, em Salvador, ganhou um momento histórico para o casal e para o público. Em meio à apresentação que marca os 20 anos de carreira do cantor, Lore Improta e Léo anunciaram o sexo do segundo filho: é um menino. O bebê vai se chamar Lorenzo.

A revelação levou a multidão ao delírio e veio acompanhada de um gesto especial da cidade: o Elevador Lacerda foi iluminado de azul para celebrar o anúncio, emocionando o casal no palco. “A gente sonhou muito com esse momento e viver isso aqui, na nossa terra, diante de tanta energia boa, foi mágico”, disse Lore.

Brincadeiras em família já indicavam o resultado

Antes da divulgação oficial, Lore já tinha divertido os seguidores com uma série de testes populares para tentar adivinhar o sexo do bebê. Na brincadeira, participaram os pais da influenciadora, Lia Maria Improta e Xico Nunes, e a filha mais velha, Liz, de 4 anos.

É Menino! Lorenzo vem aí! 1 de 8

Foram quatro testes: colher e garfo escondidos sob almofadas, um cálculo baseado nas idades dos pais, o tradicional teste da aliança pendurada e o teste do queixo, em que o formato indica menino ou menina. Em todos, o resultado apontou para menino, previsão confirmada no palco.

Lore confirma presença no Carnaval 2026