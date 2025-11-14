Lore Improta diz que gravidez é prioridade e vive a expectativa de cruzar a Sapucaí grávida em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:15
Lore Improta já se prepara para um Carnaval especial. Grávida do segundo filho, fruto do casamento com Léo Santana, a bailarina planeja atravessar a Marquês de Sapucaí com a barriga de seis meses e levar para a avenida um momento único da vida pessoal. Com oito anos de história na Viradouro, ela contou que a emoção tem falado mais alto.
“Vamos ver como vai ser o fôlego na Sapucaí para aguentar uma hora e meia de desfile. Vai ser tudo novo, mas muito especial. Estou muito feliz de isso ter acontecido agora”, disse a artista ao portal Terra, durante o leilão de Ronaldo Fenômeno em São Paulo.
A rotina de treinos segue, mas completamente ajustada para garantir segurança. “A gravidez é a minha prioridade. Diminuí a maioria das cargas, alguns exercícios não posso mais fazer. Minha personal é especialista em gravidez e sabe até onde posso ir. Tem a frequência cardíaca que não posso ultrapassar. Estou sendo bem monitorada e instruída.”
Mesmo planejando ocupar o posto de musa da escola no próximo ano, Lore mantém os pés no chão. Se não estiver confortável no dia do desfile, a regra será simples: atravessar a avenida no seu tempo. “O Carnaval é um plano B no sentido de preparação física. Se não estiver me sentindo bem, vou só andar. Vai ser um desfile mesmo.”
Mãe de Liz, de 4 anos, a dançarina contou que a filha está eufórica com a chegada do irmãozinho, ou irmãzinha. “A Liz já compreende muito e entende que vai ser irmã mais velha. Ela abriu o enxoval com a gente e até cedeu o quartinho dela. Está muito consciente e acho que desejava muito um irmão.”
Lore também comparou as duas gestações e revelou que a experiência atual tem sido mais leve. “São gravidezes totalmente diferentes. Na da Liz, enjoei muito. Com esse nenenzinho, estou bem menos enjoada, mais ativa e conseguindo treinar. Consigo dormir bem. São diferentes, mas as duas são muito especiais.”