Lore Improta diz que gravidez é prioridade e vive a expectativa de cruzar a Sapucaí grávida em 2026

Dançarina espera o segundo filho com Léo Santana e quer desfilar pela Viradouro mesmo com a gestação avançada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:15

Lore Improta revela desejo de gravidez: banana com leite Ninho diário
Lore Improta fala da gravidez e da expectativa para desfilar pela Viradouro em 2026 Crédito: Reprodução

Lore Improta já se prepara para um Carnaval especial. Grávida do segundo filho, fruto do casamento com Léo Santana, a bailarina planeja atravessar a Marquês de Sapucaí com a barriga de seis meses e levar para a avenida um momento único da vida pessoal. Com oito anos de história na Viradouro, ela contou que a emoção tem falado mais alto.

“Vamos ver como vai ser o fôlego na Sapucaí para aguentar uma hora e meia de desfile. Vai ser tudo novo, mas muito especial. Estou muito feliz de isso ter acontecido agora”, disse a artista ao portal Terra, durante o leilão de Ronaldo Fenômeno em São Paulo.

A rotina de treinos segue, mas completamente ajustada para garantir segurança. “A gravidez é a minha prioridade. Diminuí a maioria das cargas, alguns exercícios não posso mais fazer. Minha personal é especialista em gravidez e sabe até onde posso ir. Tem a frequência cardíaca que não posso ultrapassar. Estou sendo bem monitorada e instruída.”

Mesmo planejando ocupar o posto de musa da escola no próximo ano, Lore mantém os pés no chão. Se não estiver confortável no dia do desfile, a regra será simples: atravessar a avenida no seu tempo. “O Carnaval é um plano B no sentido de preparação física. Se não estiver me sentindo bem, vou só andar. Vai ser um desfile mesmo.”

Tags:

Gravidez Carnaval 2026 Lore Improta léo Santana liz Improta

