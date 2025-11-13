Acesse sua conta
'Três Graças': Gerluce se desespera após alerta do delegado ao denunciar Ferette

Cena marca nova reviravolta na novela das nove e expõe o medo da protagonista diante do poder do vilão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12:12

Gerluce é flagrada e presa por Samuel após roubo em Três Graças
Crédito: Globo/Fábio Rocha

Os próximos capítulos de Três Graças prometem intensificar ainda mais o clima de tensão em torno de Gerluce (Sophie Charlotte). A personagem decidirá denunciar Ferette (Murilo Benício) após descobrir que os remédios distribuídos pela fundação do empresário na Chacrinha são falsificados. Mas, ao levar o caso à polícia, ela será surpreendida por uma reação fria, e amedrontadora, do delegado Fausto (Paulo César Grande).

Convencida de que está fazendo a coisa certa, Gerluce se choca ao perceber que o agente não demonstra interesse em investigar a denúncia. “Mas é sua obrigação investigar o que falei!”, dirá a jovem, indignada. O delegado, no entanto, a repreende e tenta contê-la, afirmando que ela está se arriscando ao mexer com alguém tão influente.

A situação fica ainda mais grave quando Fausto solta um aviso que deixa Gerluce em pânico. Ele afirma que, em esquemas como o de Ferette, pessoas envolvidas “podem aparecer mortas antes mesmo de a família entender o que aconteceu”. Sem coragem para agir, o delegado orienta Gerluce a esquecer tudo e simplesmente voltar para casa.

“E mesmo sabendo disso o senhor não faz nada?”, questiona a protagonista, desesperada e às lágrimas. Fausto, sem oferecer qualquer solução, apenas reforça o risco e aconselha que ela se conforme com a situação.

