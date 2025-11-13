CLIMÃO À VISTA

Globo se antecipa e cria regras para a convivência de Belo e Viviane Araújo nos bastidores de ‘Três Graças’

Produção tenta blindar ambiente nos estúdios enquanto a chegada de Viviane promete mexer com a trama

Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:59

Direção de Três Graças cria cuidados para evitar climão entre Belo e Viviane Araújo Crédito: Reprodução

O clima nos bastidores de Três Graças, novela das nove da Globo, ganhou uma atenção especial da direção. A entrada de Viviane Araújo na história, justamente para interpretar um antigo amor de Misael, vivido por Belo, reacendeu lembranças de um passado turbulento entre os dois, que foram casados entre 1998 e 2007. A produção decidiu adotar algumas medidas para evitar desconfortos antes da atriz iniciar as gravações.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, há uma orientação interna para que o nome de Viviane não seja citado nos corredores e sets enquanto ela ainda não começou a gravar. A ideia é preservar o ambiente e impedir que situações desnecessárias acabem respingando no andamento da novela. O cantor e a atriz não têm contato desde o término conturbado do relacionamento, que envolveu brigas, traições e até o afastamento completo de Viviane do documentário sobre a vida do artista.

Mesmo assim, Belo garantiu que está pronto para atuar ao lado da ex e que a possibilidade de os personagens viverem romance não o assusta. Ele contou que descobriu a novidade na mídia e ficou surpreso. Em suas palavras, está no estúdio para trabalhar e seguir ordens. O cantor afirmou que não teria problema em gravar cenas íntimas com Viviane e que tem levado a carreira de ator com seriedade. Segundo ele, tudo o que se propõe a fazer recebe dedicação total e coração aberto.

Enquanto isso, a novela segue preparando a chegada da personagem de Viviane, que deve movimentar o eixo emocional de Misael. A entrada dela está prevista para o capítulo 100, quando o folhetim terá uma grande virada. Na trama, ela será responsável por reaproximar o rapaz de si mesmo e provocar mudanças importantes em sua trajetória, marcada pela dor da perda da esposa logo no início da história.