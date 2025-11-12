Acesse sua conta
Como Viviane Araújo foi convencida a formar par com Belo em ‘Três Graças’

Atriz aceitou convite após reunião com Aguinaldo Silva, que escreveu o papel especialmente para ela; estreia do personagem deve ocorrer no capítulo 100

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:08

Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007
Viviane Araújo e Belo viveram romance entre 1998 e 2007 Crédito: Reprodução

Viviane Araújo está prestes a reencontrar Belo em Três Graças, novela das nove da Globo. A atriz, que foi casada com o cantor entre 1998 e 2007, viverá uma personagem que se envolverá com o papel interpretado por ele na trama. A decisão, cercada de expectativa, veio após uma conversa direta com o autor Aguinaldo Silva.

Conhecido por ser o padrinho artístico de Viviane, Aguinaldo foi quem a lançou nas novelas, em 2014, com a personagem Naná, em Império. Desde então, os dois mantêm amizade próxima, e o dramaturgo fez questão de ter a atriz em seu retorno ao horário nobre.

Inicialmente, a produção havia informado que Viviane interpretaria a irmã de Lígia, papel de Dira Paes. No entanto, Aguinaldo mantinha em segredo o verdadeiro plano: unir a atriz e o ex-cantor em um mesmo núcleo. Belo, que já havia sido consultado, aprovou a ideia.

Viviane foi chamada para uma reunião nos Estúdios Globo com a direção e o autor. Foi nesse encontro que descobriu que sua personagem teria cenas com o músico. Casada desde 2021 com Guilherme Militão, ela aceitou o convite, surpreendendo quem acreditava que recusaria qualquer projeto ligado ao ex.

A atriz, que chegou a negar participação no documentário sobre Belo lançado pelo Globoplay no ano passado, viu na novela uma oportunidade profissional e uma homenagem ao autor que a ajudou a construir sua carreira.

A previsão é de que sua personagem entre na trama a partir do capítulo 100, marcando uma das viradas mais aguardadas de Três Graças.

Tags:

Novela Três Graças Belo Viviane Araújo

