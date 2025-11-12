A Fazenda 17 tem eliminação dupla e casal deixa o programa após o Super Paiol

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 07:13
A Fazenda 17 teve uma noite agitada nesta terça-feira (11), com uma eliminação dupla que surpreendeu o público. Michelle Barros e Shia Phoenix deixaram o confinamento após enfrentarem a votação do Super Paiol, dinâmica que colocou os participantes menos ativos do jogo na mira dos telespectadores.
A jornalista e o influenciador não conseguiram conquistar o favoritismo do público. Michelle obteve 5,18% dos votos, enquanto Shia ficou com 15,31%. O casal, que viveu altos e baixos dentro do reality, não resistiu à pressão e se despediu do jogo.
Michelle Barros
Criada pela Record para movimentar a disputa, a dinâmica do Super Paiol desafiou os peões a encarar uma votação mais intensa e com adversários fortes. A ideia era eliminar as chamadas “plantas” e renovar as alianças dentro da sede.
Shia Phoenix
Michelle foi uma das participantes mais comentadas da temporada, tanto pelas polêmicas quanto pelas opiniões firmes durante as brigas. Já Shia, que engatou um relacionamento com ela durante o programa, também acabou perdendo apoio de parte da audiência.
A saída dos dois promete mexer com o equilíbrio da casa. Com a eliminação de dois participantes do mesmo grupo, novas alianças devem se formar e o jogo tende a ganhar novos rumos na reta final.