A Fazenda 17 tem eliminação dupla e casal deixa o programa após o Super Paiol

Peões receberam menos votos do público e foram os eliminados da semana no reality da Record

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 07:13

Shia Phoenix é eliminado de A Fazenda 17 junto com Michelle Barros na eliminação dupla
Shia Phoenix é eliminado  junto com Michelle Barros na eliminação dupla Crédito: Reprodução

A Fazenda 17 teve uma noite agitada nesta terça-feira (11), com uma eliminação dupla que surpreendeu o público. Michelle Barros e Shia Phoenix deixaram o confinamento após enfrentarem a votação do Super Paiol, dinâmica que colocou os participantes menos ativos do jogo na mira dos telespectadores.

A jornalista e o influenciador não conseguiram conquistar o favoritismo do público. Michelle obteve 5,18% dos votos, enquanto Shia ficou com 15,31%. O casal, que viveu altos e baixos dentro do reality, não resistiu à pressão e se despediu do jogo.

Michelle Barros

Michelle Barros deixou A Fazenda 17 após eliminação dupla com Shia Phoenix por Reprodução
A jornalista foi eliminada com apenas 5,18% dos votos do público no reality da Record por Reprodução
Dentro da casa, Michelle se destacou por sua personalidade forte e embates com outros peões por Reprodução
O relacionamento com Shia Phoenix dividiu opiniões e influenciou a trajetória da participante por Reprodução
1 de 4
Michelle Barros deixou A Fazenda 17 após eliminação dupla com Shia Phoenix por Reprodução

Criada pela Record para movimentar a disputa, a dinâmica do Super Paiol desafiou os peões a encarar uma votação mais intensa e com adversários fortes. A ideia era eliminar as chamadas “plantas” e renovar as alianças dentro da sede.

Shia Phoenix

Shia Phoenix foi eliminado de A Fazenda 17 ao lado de Michelle Barros na eliminação dupla da semana por Reprodução
O ator e influenciador recebeu 15,31% dos votos do público e se despediu do reality por Reprodução
Shia viveu altos e baixos no confinamento e engatou um relacionamento com Michelle durante o programa por Reprodução
A eliminação do peão promete impactar as alianças e estratégias na reta final de A Fazenda 17 por Reprodução
1 de 4
Shia Phoenix foi eliminado de A Fazenda 17 ao lado de Michelle Barros na eliminação dupla da semana por Reprodução

Michelle foi uma das participantes mais comentadas da temporada, tanto pelas polêmicas quanto pelas opiniões firmes durante as brigas. Já Shia, que engatou um relacionamento com ela durante o programa, também acabou perdendo apoio de parte da audiência.

A saída dos dois promete mexer com o equilíbrio da casa. Com a eliminação de dois participantes do mesmo grupo, novas alianças devem se formar e o jogo tende a ganhar novos rumos na reta final.

A Fazenda 17 Reality Show Michelle Barros Shia Phoenix

