REALITY SHOW

A Fazenda 17 tem eliminação dupla e casal deixa o programa após o Super Paiol

Peões receberam menos votos do público e foram os eliminados da semana no reality da Record

Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 07:13

Shia Phoenix é eliminado junto com Michelle Barros na eliminação dupla Crédito: Reprodução

A Fazenda 17 teve uma noite agitada nesta terça-feira (11), com uma eliminação dupla que surpreendeu o público. Michelle Barros e Shia Phoenix deixaram o confinamento após enfrentarem a votação do Super Paiol, dinâmica que colocou os participantes menos ativos do jogo na mira dos telespectadores.

A jornalista e o influenciador não conseguiram conquistar o favoritismo do público. Michelle obteve 5,18% dos votos, enquanto Shia ficou com 15,31%. O casal, que viveu altos e baixos dentro do reality, não resistiu à pressão e se despediu do jogo.

Criada pela Record para movimentar a disputa, a dinâmica do Super Paiol desafiou os peões a encarar uma votação mais intensa e com adversários fortes. A ideia era eliminar as chamadas “plantas” e renovar as alianças dentro da sede.

Michelle foi uma das participantes mais comentadas da temporada, tanto pelas polêmicas quanto pelas opiniões firmes durante as brigas. Já Shia, que engatou um relacionamento com ela durante o programa, também acabou perdendo apoio de parte da audiência.