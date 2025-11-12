Acesse sua conta
Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos

Arcanos anunciam transformações benéficas e abrem caminhos para novos começos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (12) traz renovação e otimismo. Cartas de movimento e libertação inspiram ação e fé.

Áries tem o Julgamento, recomeços e novas chances. Touro vibra com o Sol, sucesso e luz. Gêmeos vem com o Louco, coragem para arriscar.

Câncer vive a Força, domínio emocional. Leão é guiado pelo Carro, vitórias à vista. Virgem conta com o Eremita, sabedoria.

Libra tem o Três de Copas, celebrações. Escorpião encara o As de Espadas, corte do que não serve. Sagitário brilha com o Nove de Copas, satisfação pessoal.

Capricórnio vem com o Oito de Ouros, progresso profissional. Aquário se inspira com a Estrela. Peixes recebe o Papa, fé e propósito.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

