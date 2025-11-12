Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 05:00
A quarta-feira (12) traz renovação e otimismo. Cartas de movimento e libertação inspiram ação e fé.
Áries tem o Julgamento, recomeços e novas chances. Touro vibra com o Sol, sucesso e luz. Gêmeos vem com o Louco, coragem para arriscar.
Tarot
Câncer vive a Força, domínio emocional. Leão é guiado pelo Carro, vitórias à vista. Virgem conta com o Eremita, sabedoria.
Libra tem o Três de Copas, celebrações. Escorpião encara o As de Espadas, corte do que não serve. Sagitário brilha com o Nove de Copas, satisfação pessoal.
Capricórnio vem com o Oito de Ouros, progresso profissional. Aquário se inspira com a Estrela. Peixes recebe o Papa, fé e propósito.