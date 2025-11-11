POLÊMICA

Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista

Briga antecedeu o anúncio da saída da cantora, que integrava o grupo há 23 anos

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:43

Silvânia Aquino anunciou a saída da banda após desentendimento com O’hara Ravick. Crédito: Reprodução

Um desentendimento entre Silvânia Aquino e O’hara Ravick, vocalistas da banda Calcinha Preta, movimentou os bastidores do grupo e gerou tensão entre os fãs. A informação, divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, antecedeu o anúncio da saída de Silvânia, feito nesta segunda-feira (10), após 23 anos na banda.

Segundo a colunista, o clima começou a pesar após apresentações nas cidades de Itinga (MA) e Massaranduba (PB), das quais Silvânia não participou. Fãs notaram a ausência e começaram a cobrar explicações do empresário do grupo, Diassis Marques, nas redes sociais.

O perfil O Garoto das News informou que a decisão de afastar Silvânia partiu do próprio empresário. A atitude surpreendeu o público e aumentou as especulações sobre um possível atrito entre as artistas.

Ainda de acordo com Fábia Oliveira, Silvânia e O’hara não se falam desde uma briga nos bastidores. As duas, que dividem os vocais desde 2023, têm evitado aparições conjuntas e até fotos lado a lado.

O’hara Ravick, que já passou pelas bandas Limão com Mel e Magníficos, entrou para a Calcinha Preta em março de 2023, após a morte de Paulinha Abelha, em 2022. Desde então, tem dividido os vocais com Silvânia, Bell Oliver e Daniel Diau.