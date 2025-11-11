Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:43
Um desentendimento entre Silvânia Aquino e O’hara Ravick, vocalistas da banda Calcinha Preta, movimentou os bastidores do grupo e gerou tensão entre os fãs. A informação, divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, antecedeu o anúncio da saída de Silvânia, feito nesta segunda-feira (10), após 23 anos na banda.
Segundo a colunista, o clima começou a pesar após apresentações nas cidades de Itinga (MA) e Massaranduba (PB), das quais Silvânia não participou. Fãs notaram a ausência e começaram a cobrar explicações do empresário do grupo, Diassis Marques, nas redes sociais.
O perfil O Garoto das News informou que a decisão de afastar Silvânia partiu do próprio empresário. A atitude surpreendeu o público e aumentou as especulações sobre um possível atrito entre as artistas.
Silvânia Aquino
Ainda de acordo com Fábia Oliveira, Silvânia e O’hara não se falam desde uma briga nos bastidores. As duas, que dividem os vocais desde 2023, têm evitado aparições conjuntas e até fotos lado a lado.
O’hara Ravick, que já passou pelas bandas Limão com Mel e Magníficos, entrou para a Calcinha Preta em março de 2023, após a morte de Paulinha Abelha, em 2022. Desde então, tem dividido os vocais com Silvânia, Bell Oliver e Daniel Diau.
Nas redes sociais, fãs reagiram com indignação. “A alma da banda sempre foi Silvânia Aquino”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Show da Calcinha Preta sem Silvânia não vale gastar o look”.