Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista

Briga antecedeu o anúncio da saída da cantora, que integrava o grupo há 23 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:43

Silvânia Aquino anunciou a saída da Calcinha Preta após desentendimento com O’hara Ravick.
Silvânia Aquino anunciou a saída da banda após desentendimento com O’hara Ravick. Crédito: Reprodução

Um desentendimento entre Silvânia Aquino e O’hara Ravick, vocalistas da banda Calcinha Preta, movimentou os bastidores do grupo e gerou tensão entre os fãs. A informação, divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, antecedeu o anúncio da saída de Silvânia, feito nesta segunda-feira (10), após 23 anos na banda.

Segundo a colunista, o clima começou a pesar após apresentações nas cidades de Itinga (MA) e Massaranduba (PB), das quais Silvânia não participou. Fãs notaram a ausência e começaram a cobrar explicações do empresário do grupo, Diassis Marques, nas redes sociais.

O perfil O Garoto das News informou que a decisão de afastar Silvânia partiu do próprio empresário. A atitude surpreendeu o público e aumentou as especulações sobre um possível atrito entre as artistas.

Silvânia Aquino

Ainda de acordo com Fábia Oliveira, Silvânia e O’hara não se falam desde uma briga nos bastidores. As duas, que dividem os vocais desde 2023, têm evitado aparições conjuntas e até fotos lado a lado.

Tags:

Silvânia Aquino Calcinha Preta

