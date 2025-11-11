Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00
A terça-feira (11) chega movimentada. O Tarot destaca vitórias, recompensas e notícias positivas.
Áries vibra com o Seis de Paus, vitória garantida. Touro tem o As de Copas, novos começos emocionais. Gêmeos recebe O Sol, sucesso em destaque.
Tarot
Câncer é iluminado pela Rainha de Copas, afeto e proteção. Leão conta com o Imperador, liderança. Virgem vem com o Três de Ouros, trabalho em equipe rendendo frutos.
Libra é guiada pelo Oito de Paus, notícias boas chegando rápido. Escorpião vive o Dez de Ouros, estabilidade financeira. Sagitário, com o Mago, cria oportunidades.
Capricórnio recebe o Rei de Ouros, prosperidade. Aquário brilha com o Mundo, encerrando um ciclo com êxito. Peixes tem a Estrela, esperança e inspiração.