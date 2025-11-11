TAROT & ASTROS

Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

Arcanos revelam oportunidades inesperadas e energia de conquistas

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (11) chega movimentada. O Tarot destaca vitórias, recompensas e notícias positivas.

Áries vibra com o Seis de Paus, vitória garantida. Touro tem o As de Copas, novos começos emocionais. Gêmeos recebe O Sol, sucesso em destaque.

Câncer é iluminado pela Rainha de Copas, afeto e proteção. Leão conta com o Imperador, liderança. Virgem vem com o Três de Ouros, trabalho em equipe rendendo frutos.

Libra é guiada pelo Oito de Paus, notícias boas chegando rápido. Escorpião vive o Dez de Ouros, estabilidade financeira. Sagitário, com o Mago, cria oportunidades.