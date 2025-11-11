Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

Arcanos revelam oportunidades inesperadas e energia de conquistas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (11) chega movimentada. O Tarot destaca vitórias, recompensas e notícias positivas.

Áries vibra com o Seis de Paus, vitória garantida. Touro tem o As de Copas, novos começos emocionais. Gêmeos recebe O Sol, sucesso em destaque.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Câncer é iluminado pela Rainha de Copas, afeto e proteção. Leão conta com o Imperador, liderança. Virgem vem com o Três de Ouros, trabalho em equipe rendendo frutos.

Libra é guiada pelo Oito de Paus, notícias boas chegando rápido. Escorpião vive o Dez de Ouros, estabilidade financeira. Sagitário, com o Mago, cria oportunidades.

Capricórnio recebe o Rei de Ouros, prosperidade. Aquário brilha com o Mundo, encerrando um ciclo com êxito. Peixes tem a Estrela, esperança e inspiração.

Leia mais

Imagem - Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelinho: 'Sempre bem-vindo'

Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelinho: 'Sempre bem-vindo'

Imagem - ‘Pix da sorte’: astrologia revela qual signo pode receber dinheiro inesperado nesta semana (de 10 a 16 de novembro)

‘Pix da sorte’: astrologia revela qual signo pode receber dinheiro inesperado nesta semana (de 10 a 16 de novembro)

Imagem - 'Três Graças': Samira surpreende Joélly com proposta chocante e revela plano secreto

'Três Graças': Samira surpreende Joélly com proposta chocante e revela plano secreto

Tags:

Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de agir rápido: tire a sua sorte do dia para esta terça (11)

Hora de agir rápido: tire a sua sorte do dia para esta terça (11)
Imagem - O portal 11/11 se abre e traz reviravoltas para cada signo; veja o que o universo quer te dizer hoje (11 de novembro)

O portal 11/11 se abre e traz reviravoltas para cada signo; veja o que o universo quer te dizer hoje (11 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Reforma tributária trará mudanças para MEIs e exigirá atenção redobrada aos novos enquadramentos
01

Reforma tributária trará mudanças para MEIs e exigirá atenção redobrada aos novos enquadramentos

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde
03

Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
04

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo