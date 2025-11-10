Acesse sua conta
Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelinho: 'Sempre bem-vindo'

Cantor canadense passou o fim de semana na capital baiana, foi recebido pela artista em casa e encantou fãs na orla de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:16

Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelo, filho da cantora
Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelo, filho da cantora Crédito: Reprodução

O cantor Shawn Mendes viveu um fim de semana à baiana. O astro canadense, que desembarcou em Salvador na sexta-feira (7), aproveitou os dias de descanso para conhecer pontos turísticos e visitar ninguém menos que Ivete Sangalo.

Durante a estadia, Shawn posou para uma foto ao lado de Marcelo Sangalo, filho da cantora, que compartilhou o registro nas redes sociais com a legenda em inglês “Always welcome”, “sempre bem-vindo”. Na imagem, os dois aparecem em frente a uma mesa de som, indicando que o encontro teve clima musical descontraído.

Shawn Mendes em Salvador

Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes fez foto com fãs por Reprodução | Redes Sociais
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes visita sul da Bahia por Redes sociais
1 de 12
Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos por Reprodução/Redes Sociais

O artista ficou hospedado em uma casa no Corredor da Vitória, região nobre de Salvador, e não passou despercebido. Fãs registraram a presença do cantor no Porto da Barra, onde ele posou para fotos e esbanjou simpatia.

Shawn já demonstrou outras vezes seu carinho pela Bahia. Em 2024, após se apresentar no Rock in Rio, o cantor passou férias em Trancoso, no sul do estado, em um resort de luxo com diárias de cerca de R$ 6 mil. Na ocasião, ele foi visto usando roupas da marca de Sasha Meneghel, filha de Xuxa.

De volta à capital baiana, o intérprete de There’s Nothing Holdin’ Me Back mostrou que continua apaixonado pela energia local, e agora tem até a bênção de Ivete Sangalo e sua família.

