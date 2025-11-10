Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelinho: 'Sempre bem-vindo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:16
O cantor Shawn Mendes viveu um fim de semana à baiana. O astro canadense, que desembarcou em Salvador na sexta-feira (7), aproveitou os dias de descanso para conhecer pontos turísticos e visitar ninguém menos que Ivete Sangalo.
Durante a estadia, Shawn posou para uma foto ao lado de Marcelo Sangalo, filho da cantora, que compartilhou o registro nas redes sociais com a legenda em inglês “Always welcome”, “sempre bem-vindo”. Na imagem, os dois aparecem em frente a uma mesa de som, indicando que o encontro teve clima musical descontraído.
O artista ficou hospedado em uma casa no Corredor da Vitória, região nobre de Salvador, e não passou despercebido. Fãs registraram a presença do cantor no Porto da Barra, onde ele posou para fotos e esbanjou simpatia.
Shawn já demonstrou outras vezes seu carinho pela Bahia. Em 2024, após se apresentar no Rock in Rio, o cantor passou férias em Trancoso, no sul do estado, em um resort de luxo com diárias de cerca de R$ 6 mil. Na ocasião, ele foi visto usando roupas da marca de Sasha Meneghel, filha de Xuxa.
De volta à capital baiana, o intérprete de There’s Nothing Holdin’ Me Back mostrou que continua apaixonado pela energia local, e agora tem até a bênção de Ivete Sangalo e sua família.