Almoço com Ivete Sangalo e mergulho no Porto da Barra: a visita surpresa de Shawn Mendes a Salvador

Wladmir Pinheiro
Felipe Sena
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 19:03
Vivão e vivendo! Shawn Mendes aproveitou o sábado (8) para se divertir em um programa bem baiano durante sua visita surpresa a Salvador. O cantor canadense esteve durante a manhã na praia do Porto da Barra, onde, simpático, tirou muitas fotos ao lado dos fãs.
À tarde, o cantor participou de um almoço ao lado de Ivete Sangalo. A cantora baiana recebeu o canadense no píer do Morada dos Cardeais, edifício onde mora, na região do Campo Grande.
Shawn Mendes em Salvador
Shawn chegou a Salvador na noite de sexta-feira (7). O cantor desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador após encontro com o Príncipe William em evento no Rio de Janeiro.
O artista foi recebido por vários fãs no aeroporto. Sorridente, acenou para o público e posou para fotos com funcionários do aeroporto antes de deixar o terminal.
Acompanhado de seguranças, Shawn usava uma camisa da Seleção Brasileira, presente que recebeu de fãs antes de chegar à capital. O artista veio do Rio de Janeiro em um voo da Gol. O motivo da visita à Bahia ainda não foi divulgado.