SABADÃO

Almoço com Ivete Sangalo e mergulho no Porto da Barra: a visita surpresa de Shawn Mendes a Salvador

Canadense chegou a Salvador na noite de sexta-feira (7) após encontro com o Príncipe William em evento no Rio de Janeiro



Wladmir Pinheiro

Felipe Sena

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 19:03

Shawn Mendes e Ivete Sangalo no píer na Baía de Todos-os-Santos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Vivão e vivendo! Shawn Mendes aproveitou o sábado (8) para se divertir em um programa bem baiano durante sua visita surpresa a Salvador. O cantor canadense esteve durante a manhã na praia do Porto da Barra, onde, simpático, tirou muitas fotos ao lado dos fãs.

À tarde, o cantor participou de um almoço ao lado de Ivete Sangalo. A cantora baiana recebeu o canadense no píer do Morada dos Cardeais, edifício onde mora, na região do Campo Grande.

Shawn Mendes em Salvador 1 de 12

Eu & shawn Mendes no nosso habitat natural ? pic.twitter.com/9bPtsf6mIR — yesyes (@wondervenus_) November 8, 2025

Shawn chegou a Salvador na noite de sexta-feira (7). O cantor desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador após encontro com o Príncipe William em evento no Rio de Janeiro.

“Obrigado!” — Shawn Mendes com os fãs hoje na praia em Salvador. ??? pic.twitter.com/c010s2kekl — Portal Shawn Mendes (@PortalSMBRA) November 8, 2025

O artista foi recebido por vários fãs no aeroporto. Sorridente, acenou para o público e posou para fotos com funcionários do aeroporto antes de deixar o terminal.