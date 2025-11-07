Acesse sua conta
Shawn Mendes desembarca em Salvador após evento com príncipe William no Rio de Janeiro

Cantor estava em evento de sustentabilidade com presença de príncipe William, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19:51

Shawn Mendes fez foto com fãs
Shawn Mendes fez foto com fãs Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Shawn Mendes desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador na noite desta sexta-feira (7) após encontro com o Príncipe William em evento no Rio de Janeiro. O artista canadense foi recebido por vários fãs no aeroporto. Sorridente, ele acenou para o público e posou para fotos com funcionários do aeroporto antes de deixar o terminal.

Acompanhado de seguranças, Shawn usava uma camisa da Seleção Brasileira, presente que recebeu de fãs antes de chegar à capital baiana. O artista veio do Rio de Janeiro em um voo da Gol. O motivo da visita à Bahia ainda não foi divulgado.

Durante a semana, o cantor participou do Earthshot Prize, premiação internacional de inovação e sustentabilidade criada pelo príncipe William e considerada o “Oscar da Sustentabilidade”.

O evento foi realizado na última quarta-feira (5), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e contou também com apresentações de Gilberto Gil, Anitta, Seu Jorge e Kylie Minogue.

