Shawn Mendes desembarca em Salvador após evento com príncipe William no Rio de Janeiro

Felipe Sena
Alô Alô Bahia
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19:51
O cantor Shawn Mendes desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador na noite desta sexta-feira (7) após encontro com o Príncipe William em evento no Rio de Janeiro. O artista canadense foi recebido por vários fãs no aeroporto. Sorridente, ele acenou para o público e posou para fotos com funcionários do aeroporto antes de deixar o terminal.
Shawn Mendes
Acompanhado de seguranças, Shawn usava uma camisa da Seleção Brasileira, presente que recebeu de fãs antes de chegar à capital baiana. O artista veio do Rio de Janeiro em um voo da Gol. O motivo da visita à Bahia ainda não foi divulgado.
Durante a semana, o cantor participou do Earthshot Prize, premiação internacional de inovação e sustentabilidade criada pelo príncipe William e considerada o “Oscar da Sustentabilidade”.
O evento foi realizado na última quarta-feira (5), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e contou também com apresentações de Gilberto Gil, Anitta, Seu Jorge e Kylie Minogue.