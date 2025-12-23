Acesse sua conta
Após polêmica com Havaianas, Ipanema debocha e dobra o número de seguidores em 48 horas

Rival tem 1,1 milhão de seguidores no Instagram na manhã desta terça-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:59

Ipanema é a principal concorrente das Havaianas no Brasil
Ipanema é a principal concorrente das Havaianas no Brasil Crédito: Reprodução

A polêmica envolvendo o novo comercial das Havaianas ainda repercute nas redes sociais. A Ipanema, principal rival da empresa adquirida pela família Moreira Salles, lançou uma ação publicitária que soou como uma indireta para a concorrente e dobrou o número de seguidores no Instagram em 48 horas.

“Amiga, não sei quem te traumatizou… mas é claro que eu te empresto minha Ipanema”, publicou a marca em seu perfil nas redes sociais, no domingo (21). Só no Instagram, o conteúdo teve 14 milhões de visualizações, 907 mil curtidas, 95 mil comentários e 30 mil republicações.

Em apenas 48 horas, o perfil das sandálias Ipanema no Instagram registrou um salto de mais de 490 mil novos seguidores: saiu de 510 mil seguidores no sábado (20) para 1 milhão a tarde de segunda-feira (22), segundo o site InsTrack, que monitora estatísticas de páginas na rede social. Na manhã desta terça-feira (23), a conta já acumula 1,1 milhão.

A repercussão começou após a nova ação publicitária das Havaianas exibida na TV, no domingo. No vídeo, a atriz Fernanda Torres sugere ao público: "Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, né? Depende de sorte". Políticas e militantes direitistas interpretaram o texto como ataque e iniciam uma campanha de boicote à marca.

