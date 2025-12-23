Acesse sua conta
Bolsonaro cancela entrevista e alega “questão de saúde”; veja bilhete

O ex-presidente Jair Bolsonaro concederia entrevista ao Metrópoles, nesta terça-feira (23/12), com autorização de Moraes

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:05

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou a entrevista que concederia ao Metrópoles, nesta terça-feira (23/12). O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia autorizado a conversa na Superintendência da Polícia Federal, onde Bolsonaro está preso desde o dia 22 de novembro, após queimar a tornozeleira eletrônica.

Em bilhete escrito à mão, Bolsonaro comunicou à coluna de Paulo Cappelli, do Metrópoles, que cancelou o encontro. “Informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde”. Veja bilhete:

Bilhete de Jair Bolsonaro
Bilhete de Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Metrópoles

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Jair Bolsonaro

